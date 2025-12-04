El accidente de Guillermo Francella en España

Durante su visita al programa "El Hormiguero" de Antena 3, Guillermo Francella, el reconocido actor argentino, compartió detalles sobre un accidente automovilístico que sufrió un día antes de comenzar a filmar "Playa de Lobos", su nueva película junto a Javier Veiga.

Francella se encontraba en Fuerteventura, España, donde aprovecha para promocionar el film. Relató que el incidente ocurrió mientras regresaba de una cena con su productora, su hija y su hermano. "Fue un accidente feo. Gracias a Dios fue con suerte", expresó, enfatizando su falta de familiaridad con las complicadas rotondas de la isla.

El actor describió cómo, guiados por un GPS, sufrieron un choque tras perderse en la serie de rotondas: "Cuando retomo la rotonda, veo que viene un auto con las luces prendidas. ¡Pum! Un choque", comentó, revelando que tanto él como su hermano sufrieron lesiones menores.

A pesar del susto y la rapidez con la que llegó el equipo médico, Francella agradeció que todos estuvieran a salvo. "Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día", añadió aliviado.

El actor también compartió su reacción al recibir la noticia del accidente mientras cenaba. "Pensé: ‘En Argentina me van a matar por haber matado a Francella’", bromeó. A pesar de este imprevisto, se mostró optimista por el estreno de la película el próximo 5 de diciembre, afirmando que "cuando hay una buena historia detrás, estás protegido".