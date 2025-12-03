Cuánto cuestan el pan dulce y los turrones de Navidad que vende Damián Betular

El reconocido pastelero argentino y jurado del programa MasterChef Celebrity, Damián Betular, lanzó el 2 de diciembre su esperada colección de pan dulces, turrones y chocolates navideños. Influidos por el universo de "El Cascanueces", los productos destacan por su calidad artesanal y estética cuidada.

El protagonista de esta temporada es un pan dulce de 750 gramos, disponible a $56,000. Este pan dulce incluye ingredientes de alta gama, como cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, finalizando con un craquelin que aporta una textura única.

La línea también ofrece una trilogía de turrones gourmet, cada uno a $28,000. Los sabores incluyen chocolate caramelizado con gianduja de nueces pecanas y pâte de fruit de frambuesas; chocolate semiamargo con gianduja de maní y caramelo salado; y una opción más dulce con chocolate con leche, gianduja de avellanas y trozos de galleta.

Para culminar la colección, se presenta El Cascanueces de chocolate, una figura de 200 gramos a $54,000, elaborada en chocolate con leche y rellena de gianduja y crocante de pistachos, ideal como regalo o pieza de colección.

Los productos, de edición limitada, están disponibles para retiro en la pastelería de Villa Devoto. Con esta propuesta, Betular reafirma su estatus como referente de la pastelería navideña en Argentina.