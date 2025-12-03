Acusaron a la China Suárez de copiar a Wanda Nara

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron en sus redes sociales varios videos y fotos que muestran la decoración navideña de su hogar en Turquía. La cuenta de Instagram “Lo Más Popu” comparó su estilo festivo con el que solía elegir Wanda Nara durante su matrimonio con el futbolista.

Algunos internautas notaron la presencia de elementos "reciclados" en la decoración. Entre ellos se destaca una fotografía enmarcada de Suárez, lo cual recordó a los usuarios una imagen similar de Icardi con Nara. Además, un muñeco de Papá Noel que sostiene Icardi fue reconocido como parte de la decoración de la expareja, quien lo había mostrado en su cuenta.

También se observó un mini árbol navideño junto a un cartel que dice “Ho, ho, ho”, el mismo que Nara había utilizado en su decoración. Las reacciones de los internautas variaron: mientras algunos insistieron en que la pareja no puede dejar de estar conectada con la empresaria, otros elogiaron el sentido estético de Suárez e Icardi.