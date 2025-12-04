Desorientado como Tarzán en Nueva York: Morel reemplaza a Cáceres en Salud

Cuando decimos que el intendente está desorientado, quizás nos quedamos cortos. Los cambios en el Ejecutivo se van sucediendo, como ya lo anticipó R24N, aunque a veces nos sorprenden un poco, por no decir muchísimo. La cuestión es que Hugo Morel, quien hasta hace unas horas estaba a cargo de Deportes, ahora asumirá la dirección de Desarrollo Humano y Salud, por lo que no sería nada raro que un especialista en artes culinarias se encargue de Deportes. O bien Morel es de otro planeta y en pocos meses se recibió de médico, o el intendente está más desorientado que Adán en el Día de la Madre.

Si bien preferimos tomarlo con sorna, poner en Salud a una persona absolutamente ajena al medio es casi una falta de respeto para todos los rafaelinos y para el mismísimo Cáceres, quien deja el cargo. A Viotti le quedan aún dos años de mandato, y todos tendremos que hacer lo posible e imposible para apuntalar una gestión que ha sido errática desde el minuto cero, y que el paso del tiempo no ha cambiado en nada; de hecho, podríamos decir que ha empeorado.

EL PARTE DE PRENSA MUNICIPAL

Un traspaso con continuidad: Morel sucede a Cáceres en Desarrollo Humano y Salud

Gabriel Cáceres culmina su etapa como secretario de Desarrollo Humano y Salud tras un período marcado por la consolidación de un equipo de trabajo comprometido y la implementación de políticas sociales con fuerte presencia territorial. Su salida se da en un marco de continuidad, dejando un área organizada, con proyectos en ejecución y líneas de acción definidas. Cáceres se mantendrá cercano a la gestión, acompañando desde otro espacio y aportando su experiencia.

En su lugar, asumirá Hugo Morel, quien llega desde la Subsecretaría de Deportes, donde desarrolló una labor destacada en articulación con instituciones, organizaciones y actores comunitarios. Su incorporación representa una transición ordenada y un refuerzo para las políticas diseñadas para acompañar a las familias y fortalecer la intervención en territorio.

El intendente Leonardo Viotti subrayó la importancia de este movimiento interno:

“Agradecemos profundamente el trabajo de Gabriel y el equipo que ayudó a fortalecer. Confiamos en Hugo para darle continuidad y seguir impulsando acciones que mejoren la vida de nuestros vecinos. Estos cambios reflejan una gestión dinámica, comprometida y cercana.”