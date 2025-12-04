Un Bottero desorientado irritó a los remiseros

Un Bottero desorientado irritó a los remiserosRAFAELA R24N
Luego de una hora de protestas, desde el Ejecutivo enviaron a Bottero a hablar con los remiseros, y la verdad es que la intervención fue muy desafortunada. Irritó a los que protestaban, casi defendió injustamente a la administración y habló de abrir las reglas de juego, sin advertir que los remiseros están pagando las consecuencias de una gestión voraz que busca obtener dinero de cualquier manera y que no es equitativa. Una intervención realmente lamentable.
