Pte vecinal Martín Fierro: “Los reclamos a la Municipalidad son constantes, pero a menudo no hay soluciones claras”

El barrio Martín Fierro se encuentra en un proceso de cambios significativos, enfrentando tanto avances como obstáculos. Su plaza, un espacio clave para la comunidad, ha sido renovada y ahora está más activa, aunque la comisión vecinal alerta sobre la escasez de respuestas municipales en la vida cotidiana.

“El estado de la plaza ha mejorado, con nuevas plantas incorporadas recientemente”, afirmó Daniel D’Eramo, presidente de la comisión vecinal. Sin embargo, destacó que el mantenimiento de los espacios verdes es un desafío constante. “La plaza se ha convertido en un punto de encuentro donde tanto vecinos como visitantes disfrutan de un momento para conversar y compartir”, agregó.

En cuanto a la sede vecinal, se están llevando a cabo trabajos de renovación en el techo del edificio, una obra que había sido retrasada por falta de financiación. “Iniciamos hace dos semanas, y un vecino incluso nos donó el uso de una grúa”, explicó D’Eramo. La principal meta es rehabilitar la planta baja para retomar actividades y generar ingresos, ya que las actividades se han detenido por más de un año: “Nos cortaron la luz y no hemos podido utilizar el espacio”, lamentó.

En el ámbito de la relación con el municipio, D’Eramo fue claro: “Los reclamos son constantes, pero a menudo no hay soluciones claras”. Aunque reconoció las dificultades de gestionar múltiples barrios, advirtió que se están descuidando temas fundamentales como el mantenimiento básico: “Las pequeñas necesidades, como cortar un árbol o cambiar un foco, no están siendo atendidas, lo que afecta la vida diaria de los vecinos”.

La falta de comunicación con las autoridades es otro punto de preocupación. “A veces hacemos reclamos y no recibimos información sobre cuándo o por qué no se resolvieron”, indicó. No obstante, D’Eramo mantuvo una perspectiva equilibrada: “Siempre hay que agradecer cuando se hacen cosas, pero es frustrante cuando las soluciones a problemas menores no llegan”.

Por su parte, Jorge Luis Francia, un referente del barrio y fundador de la vecinal, expresó su anhelo de reabrir completamente el salón comunitario: “Esperamos reinaugurarlo pronto, tras años de esfuerzo. Deseo que sea un punto de encuentro donde unas 150 personas puedan disfrutar del bar y del espacio”.

La comunidad del barrio Martín Fierro sigue luchando por mejorar su calidad de vida y recuperar la vitalidad de su centro comunitario.