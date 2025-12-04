Gran participación en "Actuar para vivir", el encuentro realizado por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Este miércoles 3 de diciembre, el Pasaje Carcabuey se llenó de vecinos, familias e instituciones que se acercaron a disfrutar de "Actuar para vivir", el evento organizado por la Comisión Municipal de Discapacidad (COMUDIS) en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La noche comenzó con las palabras de Gabriela Bruna, presidenta de COMUDIS, quien destacó el trabajo sostenido que la Comisión realiza durante todo el año para garantizar derechos, acompañar a las familias y promover una Rafaela más accesible y con oportunidades para todos.

Bruna subrayó la importancia de cambiar la mirada social hacia la discapacidad, dejando atrás la compasión para avanzar hacia una convivencia basada en el respeto, la igualdad de oportunidades y la participación plena de todas las personas.

Posteriormente, habló Marcia Molina, Coordinadora de Abordaje Social integrante de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, quien destacó la importancia del trabajo conjunto y sostenido entre el Municipio y la Comisión de Discapacidad.

El público, que colmó el Pasaje Carcabuey y acompañó durante toda la jornada, disfrutó de una propuesta artística variada y cargada de humor.

Primero se presentó el grupo Los Napia con su espectáculo "A puro cuento", que despertó risas, asombro y la participación de chicos y grandes. Con su energía, música y cuentos reversionados, lograron generar un clima alegre y familiar.

Luego fue el turno de Iván Molinari, quien presentó su show de stand up "Ejemplo de vida? será otro". Su humor cercano, vivencias personales y estilo directo hicieron reír a toda la audiencia, cerrando la noche con un ambiente distendido pero que invitó también a la reflexión.

Además, el encuentro contó con el servicio de cantina de El Mercadito de El Ceibo, que acompañó la propuesta y permitió disfrutar la jornada en un entorno amigable y comunitario.

Desde COMUDIS, se agradece profundamente la presencia y el acompañamiento de la comunidad, así como el compromiso de instituciones y voluntarios que hicieron posible esta actividad.

"Cuando la ciudad participa, reflexiona y se abre a la diversidad, damos un paso más hacia una Rafaela con equiparación de oportunidades para todos", expresó el equipo organizador.