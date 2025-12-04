La actitud de Wanda que enfureció a Mauro Icardi

El conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa intensificándose. En un reciente informe de Angie Balbiani en Puro Show (eltrece), se reveló que Icardi ha iniciado acciones legales para proteger la privacidad de sus hijas.

El delantero del Galatasaray busca limitar el uso de TikTok por parte de Isabella y Francesca, argumentando que no ha dado su consentimiento para que las niñas aparezcan en la plataforma.

Balbiani también destacó un incidente que provocó el enojo de Icardi: la presencia de sus hijas en un espectáculo de Martín Cirio en noviembre, donde el público lanzó cánticos provocativos en su contra. Aunque Wanda aseguró que las niñas no vieron el show completo y pasaron parte del tiempo en el camerino, Icardi ha presentado videos que contradicen esta afirmación. Balbiani mencionó que Wanda había indicado desde el escenario que las niñas estaban allí. Durante el espectáculo, el público coreó insultos dirigidos a Icardi, lo que aumentó su preocupación.