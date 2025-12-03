El romántico saludo de cumpleaños de José Sosa a Cami Homs

Cami Homs, en su séptimo mes de embarazo, compartió recientemente una ecografía donde se podía ver claramente la carita de su hija Aitana, que espera junto al futbolista José Sosa. La modelo, visiblemente emocionada, mostró su alegría con la frase: “porfi, esa carita”.

La fecha de nacimiento de Aitana está prevista para enero. Ambos han compartido momentos de esta etapa con sus seguidores, llenos de ansiedad y felicidad. En medio de este contexto, el cumpleaños de Homs se convirtió en una oportunidad para que Sosa le dedicara un emotivo mensaje en redes sociales.

En su saludo, Sosa expresó: “Feliz cumpleaños bebita, mi compañera, mujer bomba y la mamucha más hermosa. Que sigamos recorriendo este hermoso camino juntos con salud, amor y paz. Te amo”. La publicación incluía una serie de fotos que capturaban momentos especiales de la pareja.

La respuesta de Cami no se hizo esperar. Con cariño, escribió: “Cuánto te amamos papito. Gracias por todo”, reafirmando la fuerte conexión que han construido desde el inicio de su relación, ahora intensificada por la llegada de su hija.

El romance entre Homs y Sosa comenzó de manera inesperada, según contó la modelo. “Al príncipe lo encaré yo”, reveló, recordando cómo todo comenzó con un mensaje en Instagram que ella envió, sugiriendo que él podría necesitar “yerba” y su número de departamento. Lo que siguió fue un encuentro que Homs describió como “amor a primera vista”.

Desde aquel día, su relación ha crecido, centrada en la familia y ansiosos por dar la bienvenida a Aitana, su primera hija juntos.