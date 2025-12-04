Julián Alvarez podría dejar Atlético de Madrid

El mercado de transferencias en Europa promete ser agitado en la mitad de 2026, no solo por el Mundial, donde muchos jugadores buscarán destacarse, sino también por el interés que ya generan nombres como el de Julián Álvarez. El delantero argentino, que ha disputado dos temporadas en el Atlético de Madrid, está en la mira del FC Barcelona.

Fernando Hidalgo, representante de Álvarez, confirmó en una entrevista con Jota Jordi de Sólo para Culés que el Atlético ha recibido numerosas consultas sobre el futbolista, pero que la intención del club es mantenerlo hasta el final de la temporada. “La posición del Atlético en este mercado es que Julián termine la temporada en el club”, afirmó Hidalgo.

Sobre un posible interés de Álvarez por el Barcelona, el agente declaró: “Sí, Julián tiene admiración por los clubes españoles y, al seguir la carrera de Leo Messi desde pequeño, es natural que sienta un aprecio especial por el Barça”. Añadió que el delantero está agradecido con varios jugadores del club por sus elogios durante la temporada.

Hidalgo, sin embargo, subrayó que actualmente el enfoque de Álvarez está en el Atlético y que cualquier posible negociación dependerá de la situación en el mercado. “El fútbol es muy cambiante y creemos que las cosas buenas van a venir. Si existe interés del Barcelona, se tendría que negociar entre los clubes y las tres partes involucradas”, concluyó.