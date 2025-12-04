FIFA y Gianni Infantino estrechan su vínculo con Donald Trump

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se aproxima, y Estados Unidos, que albergará la mayor cantidad de partidos junto a México y Canadá, se prepara para un evento destacado: el sorteo del torneo, programado para este viernes en el Kennedy Center de Washington.

En esta ocasión, el presidente Donald Trump y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tendrán otra oportunidad para mostrar su relación cercana ante la atención mundial. Infantino ha visitado a Trump en múltiples ocasiones desde su primera reunión en 2018, donde le entregó una tarjeta roja que el presidente mostró orgullosamente a los medios.

Durante sus encuentros, Infantino ha elogiado abiertamente el liderazgo de Trump, afirmando que comparte "la misma fibra" que los grandes deportistas. Además, ha expresado apoyo a las políticas del presidente, destacando su asistencia a la cumbre por la paz en Gaza el año pasado, donde comentó que "sin Trump, no habría paz".

La FIFA ha anunciado la creación del “Premio de la Paz”, que se otorgará durante el sorteo. Según The Times, Donald Trump será el destinatario de este galardón.

La ceremonia cerrará con una actuación del grupo Village People, que interpretará su clásico "Y.M.C.A", una canción que se asoció con Trump durante su campaña electoral. El evento también contará con presentaciones musicales de Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.