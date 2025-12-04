Una figura de la Premier League podría llegar a la MLS para la próxima temporada

El Inter de Miami, liderado por Lionel Messi, se encuentra a un paso de alcanzar su primer gran título en la Major League Soccer (MLS), con solo los Vancouver Whitecaps como obstáculo. Mientras tanto, en Inglaterra, los rumores apuntan a que Mohamed Salah, estrella del Liverpool, podría ser un objetivo clave para el torneo estadounidense.

Salah, una figura destacada en la Premier League, ha tenido una temporada atípica, lo que ha generado especulaciones sobre su posible salida a la MLS. El periodista Tom Bogert sugiere que el San Diego FC, la franquicia más joven de la liga y propiedad del empresario egipcio-británico Mohammed Mansour, podría ser su próximo destino. Esta sería una importante incorporación para un equipo que ha mostrado un rendimiento destacado esta temporada.

Aunque algunos puedan sorprenderse por la idea de ver a Salah en la MLS, los rumores sobre su futuro han circulado en los últimos años. A pesar de haber renovado su contrato con Liverpool hasta 2027, ha sido objeto de interés por parte de clubes de Arabia Saudita, que ofrecieron 200 millones de euros por su traspaso en 2021.

La actuación reciente de Salah ha suscitado preocupación entre los aficionados del Liverpool. Actualmente, el equipo se sitúa en la octava posición de la Premier League, y Salah ha anotado solo cinco goles en 19 partidos, su peor rendimiento desde 2014-2015. A sus 33 años, algunos analistas consideran que su capacidad para mantener un alto nivel de rendimiento podría estar en declive.

El interés de la MLS por Salah refleja una tendencia creciente de atraer a grandes nombres del fútbol europeo, lo que podría cambiar el panorama del torneo en el futuro.