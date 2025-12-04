Quiénes serán las estrellas que conducirán el sorteo del Mundial 2026

Este viernes, el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington será el epicentro del fútbol, donde se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026. Este histórico evento, que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones, promete ser inolvidable.

La FIFA ha designado a Rio Ferdinand, ex capitán de la selección inglesa, como presentador del evento, junto a la reconocida Samantha Johnson.

Estrellas de diversos deportes en el sorteo

Entre los invitados se encuentran figuras icónicas de otros deportes: Tom Brady, siete veces campeón del Super Bowl; Wayne Gretzky, leyenda del hockey sobre hielo; Aaron Judge, estrella de los New York Yankees; y Shaquille O'Neal, cuatro veces campeón de la NBA. Eli Manning, también bicampeón del Super Bowl, dará la bienvenida a los asistentes en la alfombra roja.

Brady expresó su entusiasmo por participar: “El sorteo final de la Copa Mundial es un honor inmenso. Un evento de esta magnitud es el sueño de cualquier atleta”. O’Neal, por su parte, destacó la relevancia del evento: “La Copa Mundial es uno de los eventos deportivos más importantes y es un gran orgullo formar parte de él”.

Cómo y dónde verlo

El sorteo del Mundial 2026 se transmitirá en vivo a partir de las 14:00, hora de Argentina, a través de FIFA.com y sus canales oficiales a nivel mundial.