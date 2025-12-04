Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Abu Dabi

La Fórmula 1 2025 llega a su gran final en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde todos los pilotos se preparan para el último Gran Premio de la temporada.

El argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería francesa, se refirió a las particularidades del circuito de Yas Marina en un video compartido por su equipo. Destacó la complejidad del trazado y la importancia crucial de la última curva, donde una buena salida puede marcar la diferencia. Colapinto explicó que la vuelta suele ser lenta debido a la baja temperatura de los neumáticos.

Además, mencionó varios puntos clave del recorrido. En la curva uno, es fundamental frenar en el cartel de cien metros; las curvas dos y tres se toman a fondo, y en la curva cuatro es vital una buena tracción para encarar una de las rectas más largas del circuito.

En un comunicado, Colapinto advirtió que las condiciones climáticas en Abu Dabi serán similares a las de Qatar. "Estamos preparados y buscamos aprovechar este potencial", afirmó. También destacó las oportunidades de adelantamiento que presenta el circuito.

Por último, el piloto reflexionó sobre su rendimiento en Qatar, reconociendo errores que le impidieron mostrar el ritmo del coche. "Fue un fin de semana con aprendizajes", concluyó.