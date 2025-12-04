Escándalo viral entre Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Maxi Moralez

Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este y aseguró su lugar en la final de la MLS tras una contundente victoria de 5-1 sobre el NYC FC. El partido tuvo como protagonista a Tadeo Allende, quien anotó tres goles, y se vivieron intensos cruces entre jugadores argentinos.

Lionel Messi estuvo en el centro de la atención en los primeros minutos, cuando se enfrentó cara a cara con Maximiliano Moralez, exjugador de Racing y Vélez, que pasó gran parte de su carrera en el equipo neoyorquino.

La tensión aumentó tras el segundo gol de Inter Miami, cuando Rodrigo De Paul intercambió palabras con Moralez. La situación se volvió viral tras un informe del periodista Martín Amestoy en Picado TV, quien reveló que la discusión se originó por una relación con Racing.

De Paul le habría dicho a Moralez que lo "rajaron de Racing de una patada en el culo" durante su breve regreso en 2023. Moralez respondió que "hay que tener valentía para ir al club y dar la cara", a lo que De Paul contestó: "Yo a Racing voy cuando quiero, y si no, lo compro". Esta frase desató una ola de comentarios en redes sociales, generando un gran revuelo.