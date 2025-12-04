San Lorenzo ganó el juicio a Andrés Herrera y no deberá pagar el porcentaje de su venta

San Lorenzo recibió una resolución judicial positiva en el litigio con Andrés Herrera, un defensor surgido de sus divisiones inferiores. El jugador había llevado el caso a la Justicia tras afirmar que fue presionado para renunciar al 15% del monto de su transferencia a River Plate, argumentando que le correspondía por su formación en el club. En su reclamo, incluía intereses y costas judiciales.

Sin embargo, tras analizar la documentación y las declaraciones de ambas partes, el tribunal concluyó que no hubo irregularidades en la negociación y desestimó la solicitud de Herrera. Como resultado, San Lorenzo no tendrá que pagar ninguna suma y el jugador asumirá los costos del proceso judicial.

Este fallo se produce en un momento complicado para el club, que enfrenta tensiones internas, problemas económicos y reclamos salariales que afectan su situación institucional y deportiva.

En cuanto al futuro de Herrera, el jugador disputó 80 partidos con River en un lapso de tres años. A finales de su contrato, fue cedido al Columbus Crew de la MLS, donde actualmente juega como lateral derecho.