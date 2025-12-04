El insólito festejo de Estudiantes de Río Cuarto

En un emocionante partido marcado por la controversia, Estudiantes de Río Cuarto logró el ascenso a la Primera División tras vencer a Deportivo Madryn. La celebración del equipo cordobés incluyó un insólito evento: un asado realizado en el círculo central del campo de juego, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El canchero del club, Alberto Gomila, compartió su sorpresa y explicó que esta idea se había discutido previamente con la comisión directiva. “Parecía lejano, pero llegó”, comentó en diálogo con Fox Sports. A pesar de la polémica, aseguró que estaban preparados y consensuados en cómo llevar a cabo el evento, aunque se mostró sorprendido al ver el asado en plena cancha.

“Cuando vi el asado, me quería morir. Me llegó a afectar, pero al menos disfruté la cena”, agregó Gomila, quien se encuentra trabajando para restaurar el campo. “Ya se está reemplazando la tierra y en una semana, ni se notará que hubo un asado”, aseguró.

El futbolista Lucas Angelini, en tono humorístico, se deslindó de la responsabilidad. “Nos dijeron que a las 21 del martes había un asado. No esperábamos encontrar el círculo así”, afirmó, dejando entrever un ambiente distendido post-partido.

A pesar del trabajo que le espera para recuperar el campo, Gomila se mostró satisfecho y aseguró que todo valió la pena.