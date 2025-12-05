La mentira perfecta: el delincuente que actuó como sordomudo para no terminar preso

Un fugitivo chino buscado por asesinato ha sido detenido tras más de 20 años de evasión. Xiao, de 41 años, se hacía pasar por un chatarrero sordomudo en las montañas de Hubei.

El incidente que lo llevó a huir ocurrió el 22 de mayo de 2004, cuando Xiao, tras una discusión en su pueblo natal de Oumio Daying, golpeó fatalmente a un vecino con una pala. Al darse cuenta de la gravedad de su acto, decidió abandonar a su esposa e hijo de 11 años y se refugió en las montañas del condado de Anxi, en la provincia de Fujian, donde adoptó la identidad de un trabajador en la recolección de chatarra.

Durante dos décadas, la policía nunca dejó de buscarlo. En abril de este año, fue arrestado brevemente tras participar en una pelea en su comunidad. Aunque fue liberado, su imagen quedó registrada en una base de datos nacional.

A principios de mayo, al comparar fotos antiguas con las del chatarrero, las autoridades identificaron una sorprendente semejanza entre él y el fugitivo. Al ser abordado por la policía, Xiao confesó su verdadera identidad, afirmando: "He estado conteniendo mis palabras durante 20 años".

Tras su arresto, fue llevado de regreso a su pueblo natal, donde señaló el lugar del altercado con su vecino. Ahora, enfrenta la pena que eludió durante años, mientras quienes lo conocieron como sordomudo afirmaron nunca haberlo sospechado como un fugitivo.