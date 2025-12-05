Lionel Scaloni palpitó el sorteo del Mundial

Este viernes se llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026, generando gran expectativa en la Selección Argentina, que busca repetir el título logrado en 2022. Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, llegó a Estados Unidos y compartió sus impresiones sobre el evento y la preparación del equipo.

Scaloni expresó que se siente más tranquilo en comparación con el sorteo anterior. "Antes hicimos muchas cuentas, pero ahora, después del sorteo, haremos todas las cuentas otra vez", comentó. El técnico enfatizó la importancia de enfrentar a los mejores, destacando que el próximo Mundial contará con grandes equipos.

Respecto al rendimiento de la Selección, Scaloni subrayó la necesidad de mantener la mentalidad competitiva: "Seguimos luchando como si no hubiéramos ganado nada. Lo que realmente me preocupa es que los jugadores lleguen en buena forma". También advirtió sobre el calor extremo que podría afectar el rendimiento en junio, julio y agosto, y pidió que se tengan en cuenta los horarios de los partidos para evitar problemas.

Sobre la posible participación de Lionel Messi en el Mundial, Scaloni afirmó que será una decisión del jugador: "Esperemos que esté bien y tome la mejor decisión. Se ha ganado ese derecho".

Finalmente, el entrenador se refirió a la Finalissima contra España, un torneo cuya fecha aún no ha sido confirmada: "Se podría haber jugado antes, pero estamos a la espera de noticias". Scaloni añadió que aún no tiene información concreta al respecto.