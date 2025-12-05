El GP de Abu Dhabi F1 coronará un campeón

Este fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Yas Marina albergará el Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera de la temporada de Fórmula 1. Tres pilotos se encuentran en la lucha por el campeonato: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, este último con la posibilidad de completar una remontada épica tras haber estado a 104 puntos de Piastri.

Abu Dhabi también marcará el adiós de la última generación de monoplazas híbridos de efecto suelo, que serán reemplazados en 2026 por vehículos más pequeños, livianos y con motores 50/50. Los equipos Sauber y Renault se despedirán del campeonato, ya que Sauber competirá en 2026 bajo el nombre de Audi, mientras que Alpine cambiará a motores Mercedes.

En la pasada temporada, se produjeron varios cambios significativos. Valtteri Bottas y Guanyu Zhou no tendrán un asiento en 2025, pero serán pilotos de prueba; Bottas volverá a Mercedes y Zhou a Ferrari. En la F2, Joshua Düerksen de Paraguay ganó en PHM AIX Racing, mientras que Gabriel Bortoletto se coronó campeón.

Uno de los movimientos más impactantes fue el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari, dejando a Mercedes después de 12 años y seis campeonatos. En la última carrera de la temporada, Norris ganó y McLaren se coronó campeón en la categoría de Constructores.

Circuito Yas Marina: Un Ícono de la F1

Yas Marina, diseñado por Herman Tilke, se inauguró en 2009 y fue remodelado en 2021. Este circuito destaca por su arquitectura única, con una sección que pasa por debajo del Hotel W Abu Dhabi y una iluminación que simula luz diurna durante las carreras nocturnas. En su historia, han sido cuatro los pilotos que se han coronado en este circuito, y este fin de semana se suma un quinto, que saldrá de la disputa entre Norris, Piastri y Verstappen.

Con una longitud de 5,281 km y 16 curvas, Yas Marina permite adelantamientos gracias a sus dos zonas de DRS. Este año, se proyecta que las 58 vueltas se completen con una parada, con Pirelli ofreciendo una gama blanda de neumáticos.

Novedades y Expectativas para el GP de Abu Dhabi

En la primera sesión de prácticas libres, novatos como Patricio O’Ward y Arthur Leclerc tendrán la oportunidad de probar sus habilidades. Los equipos llegan a este GP con diferentes metas: McLaren busca culminar una temporada exitosa, mientras que Ferrari espera conseguir su primera victoria del año.

A continuación, se detallan las posiciones de los equipos de cara al GP:

McLaren: Encabeza con 800 puntos y disputará el campeonato con Norris y Piastri.

Con 459 puntos en Constructores, busca cerrar la temporada con un podio. Red Bull: Tercero con 426 puntos, Verstappen tiene la posibilidad de ganar el título.

Cuarto con 382 puntos, busca su primera victoria de la temporada. Williams: Quinientos con 137 puntos, espera cerrar el año en el Top 10.

Quiere acercarse al sexto lugar en Constructores. Haas: Con 73 puntos, busca recuperar posiciones tras un mal desempeño en Qatar.

Aspira a terminar con un buen resultado en su última carrera. Alpine: Último en Constructores con solo 22 puntos, ya planea su transición a motores Mercedes.

El Gran Premio de Abu Dhabi promete ser un evento emocionante con múltiples narrativas.