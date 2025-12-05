Argentina perdió con Portugal en las semifinales del Mundial de Futsal

La Selección Argentina de Futsal femenino fue derrotada por Portugal 7-1 en la primera semifinal del Mundial, que se lleva a cabo en el PhilSports Arena de Manila, Filipinas.
El equipo, dirigido por Nicolás Noriega, mostró debilidades desde el inicio y ahora competirá por el tercer puesto en esta histórica edición del torneo. La Albiceleste enfrentará el domingo al perdedor de la otra semifinal entre España y Brasil.
Argentina había llegado a esta fase tras vencer a Colombia por 4-1. Aunque la derrota ante Portugal frustra sus aspiraciones al título, su participación en el torneo refuerza las expectativas para el futuro.
