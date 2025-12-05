Gimnasia en crisis antes del clásico

En la antesala del clásico platense por las semifinales del Torneo Clausura, el plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata ha denunciado una grave crisis económica, con varios jugadores acumulando hasta cuatro meses de sueldos impagos. A través de un comunicado, los futbolistas expresaron que esta situación no solo afecta su bienestar personal, sino también el desarrollo de su actividad profesional.

El arquero y capitán, Nelson Insfrán, indicó que el plantel había reanudado los entrenamientos hace un mes confiando en las promesas de la nueva dirigencia, que se comprometió a saldar parte de la deuda. Sin embargo, estas promesas no se han concretado, lo que llevó a los jugadores a decidir no entrenar el jueves 4 de diciembre como medida de fuerza.

Este conflicto se da en un momento crítico, con un partido clave contra Estudiantes programado para el lunes en el estadio del Bosque, aumentando la tensión en el entorno deportivo y dirigencial del club.

En su comunicado, el plantel subrayó que, a pesar de su buena predisposición y los intentos de resolver la situación de manera privada, no han recibido respuestas ni acciones concretas por parte de las autoridades del club. La postura del plantel es clara: reclaman lo que les corresponde por derecho y afirmaron que su unidad y diálogo interno se mantienen abiertos a cualquier solución que ofrezca la dirigencia.