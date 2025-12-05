vana Figueiras habló de su separación de Darío Cvitanich

Ivana Figueiras habló tras su reciente separación de Darío Cvitanich, destacando el caos que rodeó el fin de semana. La empresaria expresó su descontento por la exposición de una de sus hijas en redes sociales, al mostrar una foto de ella en un centro comercial. "Me pareció muy fuerte verla expuesta de esa manera", señaló en el programa "A la tarde" de América.

Sobre la ruptura con el exdelantero de Boca Juniors, Figueiras afirmó: "Estoy muy bien, él es una buena persona. Estoy tranquila y estoy sola. Lo quiero un montón, es un hombre increíble". Subrayó que su única preocupación es la seguridad de su hija: "Lo único que me molestó es que se metan con mi hija", aclaró al responder a acusaciones sobre su vida personal.

Figueiras enfatizó su deseo de mantener su privacidad: "Quiero paz mental, vivir las cosas en privado. Mi pasado no me define. Soy una mujer con dos hijas, emprendedora, y lo único que me interesa es el bienestar de mis hijas y de quienes me apoyan". Finalmente, al ser consultada sobre una posible reconciliación, indicó: "Nunca se sabe".