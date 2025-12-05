El conmovedor gesto de la China Suárez para recordar a Sofía Sarkany en el día que hubiera cumplido 36 años

Pasaron cuatro años de la muerte de Sofía Sarkany, luego de una larga lucha contra el cáncer de útero, y la China Suárez no deja de recordarla cada 4 de diciembre, fecha de su cumpleaños.



Este año hubiera cumplido 36 y la actriz utilizó sus redes sociales para hacer el homenaje. En sus historias de Instagram, compartió una selección de fotos con los mejores momentos de su amistad.

Esta vez decidió no escribir nada, y se limitó a poner un emoji de corazón en medio del collage. También, musicalizó el posteo con “Me rehúso” de Danny Ocean.

Cabe destacar, que Sofía fue una persona muy importante en la vida de Eugenia, y la lleva marcada en la piel con tatuaje que se realizó poco después de su muerte.

El tatuaje que la China Suárez se hizo en honor a Sofía Sarkany

La diseñadora murió a los 31 años, una semana antes había dado a luz a Félix, el hijo que tuvo a través del método de subrogación.

Desde ese doloroso episodio, la China Suárez utilizó su cuenta de Instagram en varias ocasiones para compartir imágenes junto a su amiga y expresar cuánto la extraña.

En este contexto, publicó una serie de fotos en las que se mostró entrenando, y en el antebrazo dejó ver el dibujo de un ratón. Enseguida, sus seguidores se percataron de que se trata de un homenaje a su amiga.

“Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana”, fueron las palabras con las que la China Suárez despidió a Sofía Sarkany cuando se dio a conocer la triste noticia. Por eso, queda claro que el tatuaje que ahora dejó ver al lucir un equipo de top y calzas desnake print, está dedicado a la joven diseñadora.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.