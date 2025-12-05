Maxi López y Wanda Nara coquetearon con la idea de darse otra oportunidad

Wanda Nara y Maxi López se han consolidado como la pareja más popular de la actual edición de MasterChef Celebrity, transmitida por Telefe. Sus interacciones, llenas de bromas y complicidad, han ganado la atención de los espectadores, quienes disfrutan de sus dinámicas cotidianas.

Recientemente, la expareja participó en un divertido playback de "Canción para regresar", del cantante colombiano Sebastián Yatra. En este momento, ambos realizaron una coreografía improvisada y cantaron a dueto. Maxi inició con la frase: “Dime que es tarde para volver”, a lo que Wanda respondió: “Yo no sé cómo regresar”, manteniendo un tono de broma.

A lo largo de la actuación, Maxi continuó con “Di que el pasado se quedó atrás”, mientras Wanda, bailando, replicó: “Si el pasado fue el que dolió”. La escena también incluyó la participación de Damián Betular y Sebastián Yatra, quienes intervinieron para "separar" a la expareja.

El clip, compartido en la cuenta de Instagram de Maxi, ha generado reacciones muy positivas. Los seguidores expresaron su entusiasmo con comentarios como “La dupla que no sabíamos que necesitábamos” y “¡Maxi es todo un descubrimiento!”.