El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado que Buenos Aires y el Conurbano se enfrentarán a una nueva ola de calor en los próximos días, con temperaturas máximas que superarán los 32 °C. Tras una semana de lluvias y tormentas que ofrecieron un alivio casi invernal, la necesidad de mantenerse hidratado se vuelve urgente.

Mantener una adecuada hidratación es esencial para prevenir golpes de calor, mareos, fatiga y calambres, especialmente en niños, ancianos y personas que trabajan o hacen ejercicio al aire libre.

Alimentos hidratantes

Además del agua, las frutas y verduras frescas son una excelente fuente de líquidos y electrolitos. Según el Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas de España (CGCODN), muchos de estos alimentos tienen más del 90% de contenido hídrico y ofrecen nutrientes que son vitales durante el calor extremo.

Entre los alimentos más hidratantes se destacan:

  • Sandía (92% agua): Mejora la circulación y es ideal como colación fría.
  • Pepino (95% agua): Fresco y ligero, ideal para ensaladas y jugos. Aporta vitamina K.
  • Espinaca (91% agua): Rica en hierro y magnesio, nutritiva para licuados y ensaladas.
  • Tomate (94% agua): Versátil y rico en licopeno, un antioxidante que combate el estrés oxidativo.
  • Naranja (86% agua): Aporta vitamina C y es fundamental para el sistema inmunológico.
  • Melón (90% agua): Refrescante y rico en potasio, ideal para postres.
  • Frutilla (91% agua): Antioxidante y fuente de vitamina C, perfecta para ensaladas y licuados.

Consejos para la hidratación en días de calor

Los especialistas sugieren:

  • Preparar ensaladas con pepino, tomate y hojas verdes.
  • Hacer brochetas de frutas con sandía, melón y frutillas.
  • Elaborar smoothies a base de cítricos y espinaca.
  • Crear aguas saborizadas caseras con rodajas de pepino o naranja.
  • Optar por postres de fruta en lugar de alternativas más pesadas.

El CGCODN advierte que no hay que esperar a tener sed para beber, y que las bebidas azucaradas, alcohólicas o con cafeína no son sustitutos del agua y pueden aumentar la deshidratación.

Con el inminente aumento de las temperaturas, incorporar frutas y verduras ricas en agua es una estrategia simple y efectiva para cuidar la salud. La hidratación no solo se encuentra en el vaso de agua, sino también en los alimentos que se eligen.

