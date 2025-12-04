Celiaquía y alimentación: señales a tener en cuenta y riesgos de dejar el gluten sin supervisión

El gluten es una proteína presente en alimentos como el trigo, la cebada y el centeno, y puede contaminar la avena en su versión no pura. Su consumo es especialmente problemático para las personas con enfermedad celíaca, un trastorno autoinmune que provoca una reacción inmunológica dañina en el intestino delgado, dificultando la absorción de nutrientes esenciales. Esto puede ocasionar problemas de salud tanto a corto como a largo plazo.

Los expertos de Mayo Clinic advierten que eliminar el gluten de la dieta sin un diagnóstico adecuado puede complicar la detección de la enfermedad celíaca y generar deficiencias nutricionales. Por ello, se aconseja realizar pruebas específicas antes de cambiar la alimentación.

Fuentes de gluten y su impacto en la salud

El gluten se encuentra en productos de consumo diario como pan, pasta y galletas. Por el contrario, los alimentos elaborados con maíz o arroz son seguros para quienes padecen de enfermedad celíaca. Esta condición provoca que el sistema inmunológico reaccione negativamente al gluten, infligiendo daño en las vellosidades intestinales, cruciales para la absorción de nutrientes.

Mayo Clinic destaca que el daño en estas vellosidades transforma la superficie intestinal, dificultando la absorción adecuada de grasas, proteínas, vitaminas y minerales, lo que puede derivar en malnutrición y afectar organos vitales.

Síntomas y diagnóstico

Los síntomas de la enfermedad celíaca pueden variar. Los más comunes incluyen diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso, aunque algunas personas no presentan síntomas evidentes durante años. Otras manifestaciones pueden incluir fatiga, anemia, y problemas en la piel. En ocasiones, la enfermedad se activa tras situaciones de estrés o infecciones.

Para diagnosticar la enfermedad, se requieren pruebas de sangre para detectar anticuerpos específicos. Si los resultados indican la presencia de la enfermedad, se realizará una biopsia intestinal para confirmar el daño en las vellosidades. Es fundamental realizar estas pruebas antes de eliminar el gluten de la dieta, ya que hacerlo podría alterar los resultados.

Dieta sin gluten y su importancia

La única forma efectiva de manejar la enfermedad celíaca es seguir estrictamente una dieta sin gluten. Mayo Clinic resalta que iniciar esta dieta sin un diagnóstico puede enmascarar la enfermedad y causar deficiencias nutricionales. En conclusión, un diagnóstico adecuado y la orientación médica son esenciales para la salud y calidad de vida de quienes padecen esta condición. Con el tratamiento adecuado, es posible llevar una vida plena y saludable.