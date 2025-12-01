Qué es la hernia de hiato y cómo se detecta

La hernia de hiato se produce cuando una porción del estómago se desplaza hacia la cavidad torácica a través del hiato, el orificio del diafragma por donde pasa el esófago. Este desplazamiento puede afectar la válvula que controla el regreso del ácido gástrico, lo que provoca acidez y reflujo.

Según la especialista en aparato digestivo, Rebeca Ruiz Morales, del Hospital Cruz Roja de Córdoba, hasta el 20% de la población puede tener hernia de hiato, aunque muchas personas no experimentan síntomas.

Factores de riesgo

Entre los factores que incrementan el riesgo de desarrollar esta afección se encuentran:

Edad (especialmente después de los 50 años)

Embarazo

Obesidad

Tos intensa o vómitos frecuentes

Levantamiento regular de pesos

Predisposición congénita

La gastroenteróloga Juliana Suárez enfatiza la importancia de consultar a un médico si se presentan síntomas persistentes, ya que la hernia de hiato a veces se diagnostica durante exámenes realizados por otros motivos.

Síntomas comunes

Aunque algunas hernias son asintomáticas, cuando se presentan síntomas están a menudo relacionados con reflujo gastroesofágico. Los signos más frecuentes incluyen:

Ardor o acidez

Dolor torácico o abdominal

Tos seca o irritativa

Carraspeo y amargor en la boca

Sensación de comida “atorada”

Flatulencia y plenitud tras las comidas

En casos avanzados, pueden surgir vómitos con sangre, dificultad para tragar o heces oscuras, lo que requiere atención médica inmediata.

Diagnóstico y Tratamientos

El diagnóstico se puede realizar mediante radiografías con contraste, radiografías de tórax o endoscopia, especialmente en hernias grandes.

Contrario a la creencia popular, no siempre es necesaria la cirugía. “El tratamiento se centra en el reflujo gastroesofágico”, explican los especialistas del Hospital Victoria Eugenia Cruz Roja de Sevilla. En casos leves, cambios en los hábitos alimenticios pueden aliviar los síntomas.

Si los síntomas son persistentes o hay inflamación del esófago, el tratamiento puede incluir medicación y, en algunos casos, un enfoque de mantenimiento.

Cuándo se recomienda cirugía

La cirugía se considera el último recurso, indicada en hernias grandes que causan complicaciones o que no responden a tratamientos médicos. Se realiza mediante laparoscopía, con el objetivo de reparar la unión entre el esófago y el estómago, evitando que el ácido regrese y mejorando así la calidad de vida.

Consejos para aliviar la acidez

Los expertos sugieren las siguientes recomendaciones:

Reducir peso si es necesario

Hacer cinco comidas pequeñas al día

Evitar alimentos fritos, grasos, picantes o ácidos

No acostarse inmediatamente después de comer

Limitar el consumo de café, chocolate y bebidas gaseosas

Evitar alcohol y tabaco

Comer lentamente, elevar la cabecera de la cama y usar ropa suelta también pueden ayudar a minimizar los síntomas.

Aunque la hernia de hiato puede ser incómoda, generalmente no es grave y se puede manejar con hábitos saludables, medicación y un seguimiento médico adecuado. Consultar a un especialista ante síntomas persistentes es vital para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.