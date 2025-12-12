Los alimentos recomendados para terminar con los sofocos en la menopausia

La menopausia trae consigo una serie de síntomas comunes, siendo los sofocos uno de los más notables. Este fenómeno se produce por la disminución de estrógenos, lo que altera la regulación de la temperatura corporal. Según la doctora española Sara Marín, el hipotálamo, que controla esta función, se ve afectado por los cambios hormonales.

A medida que las mujeres envejecen, la reducción de estrógenos provoca un aumento repentino de la temperatura, desencadenando sudoración y sensaciones de calor sin motivo aparente. Marín explica que mantener un estilo de vida saludable es clave para mitigar estos síntomas.

Estrategias para Aliviar los Sofocos

Para lidiar con los sofocos, la especialista destaca la importancia del ejercicio, el descanso adecuado y una alimentación balanceada. La coach nutricional Ángels Ríos enfatiza que actividades físicas de impacto, como caminar, correr o bailar, son esenciales para favorecer la salud ósea y continuar activa a lo largo del día.

Aunque no existe una dieta estándar para todas las mujeres en esta etapa, cada caso debe ser considerado de manera individual. Marín menciona que algunas plantas, como la Ashwagandha, pueden ofrecer alivio al estrés y los sofocos, aunque no elevan los niveles de estrógenos.

Alimentos Recomendados

Ríos sugiere incluir en la dieta semillas de lino, tofu, verduras de hoja verde, frutos secos y cereales integrales como arroz integral y quinoa. Las frutas como pomelos, fresas y manzanas, así como el pescado azul (caballa, salmón, sardinas) también son importantes.

La doctora Marín subraya que durante esta etapa es crucial asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D para prevenir la osteoporosis. Recomienda consumir lácteos, legumbres y tomar el sol entre 10 y 15 minutos diarios, evitando las horas picos de radiación.

Conclusión

Adoptar hábitos saludables puede ser un gran aliado durante la menopausia, ayudando a disminuir la incidencia y severidad de los sofocos. Una combinación de ejercicio, alimentación equilibrada y atención al bienestar general puede facilitar la transición en esta etapa de la vida.

.