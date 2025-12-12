Salta lanzó la temporada de verano con más de 900 actividades

En un evento celebrado este jueves en el Mercado Artesanal, la ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, anunció la temporada de verano 2026 y presentó el Calendario Turístico, que incluye más de 900 actividades culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas organizadas por los municipios de las siete regiones turísticas de la provincia.

El acto reunió a autoridades municipales, representantes del sector privado y organismos turísticos provinciales. La jornada culminó con una actuación del conjunto Amancay, que aportó un toque artístico al lanzamiento.

Arancibia subrayó la importancia de la colaboración intermunicipal y destacó que Salta tiene un gran potencial para atraer visitantes. "Este calendario refleja la creatividad y el compromiso de cada municipio en el fortalecimiento de nuestra actividad turística", afirmó.

Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, remarcó que el verano es fundamental para el sector. "Salta ofrece propuestas auténticas en cada municipio, y la colaboración entre el sector público y privado es clave para sostener el crecimiento turístico", expresó.

La oferta turística de Salta para diciembre a marzo no solo incluye atractivos naturales, sino también una variedad de ferias, eventos culturales, festivales y actividades al aire libre como trekking, mountain bike y rafting.

El calendario completo de actividades está disponible en turismosalta.gov.ar.

Programa de Promoción de Fiestas Populares

Durante el evento, también se presentó el Programa Provincial de Difusión y Promoción de Fiestas Populares. Esta iniciativa, impulsada por las secretarías de Turismo y Cultura, busca resaltar las celebraciones tradicionales de cada municipio y dar visibilidad a la diversidad cultural de la provincia.

El programa permitirá una agenda unificada y estrategias de comunicación que facilitarán el acceso a información sobre las fiestas populares durante todo el año.

Spot Promocional “Este Verano ReSalta con Vos”

El acto finalizó con la presentación del nuevo spot promocional "Este Verano ReSalta con Vos", parte de una campaña destinada a promover Salta a nivel provincial, nacional e internacional. El video resalta la energía del verano en Salta, la diversidad de paisajes, la calidez de su gente y la riqueza gastronómica, posicionando a la provincia como un destino privilegiado para actividades culturales y recreativas.