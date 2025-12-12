El régimen de Irán volvió a arrestar a Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023

Las fuerzas de seguridad del régimen iraní arrestaron este viernes de forma “violenta” a la ganadora del premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante la ceremonia en recuerdo de un abogado fallecido, informaron sus simpatizantes.



Mohammadi, quien obtuvo un permiso temporal de salida de prisión en diciembre de 2024, fue detenida junto con otros activistas en la ceremonia por Khosrow Alikordi, quien fue hallado muerto en su oficina la semana pasada, escribió su fundación en su cuenta de X.



El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, dijo también en X que la nobel había sido arrestada durante la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.



“Narges Mohammadi fue arrestada violentamente en el monumento conmemorativo de Khosrow Alikordi. La Fundación Narges ha recibido información creíble de que Narges Mohammadi fue detenida violentamente por fuerzas de seguridad y policiales durante la ceremonia conmemorativa del séptimo día de Khosrow Alikordi hace una hora", expresó la fundación en un breve comunicado publicado en X.



Y completó: “Informes no confirmados indican que Sepideh Qolian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi, Alieh Motalebzadeh y varios otros activistas de derechos humanos también fueron arrestados en el lugar. No se dispone de más detalles por el momento. La Fundación Narges proporcionará información actualizada a medida que se disponga de más información".

CON INFORMACION DE INFOBAE.