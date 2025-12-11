El Gobierno acelera su diálogo con gobernadores en busca de apoyos para el Congreso y deja señales de futuros pactos

El Gobierno reunió a Sáenz, Jalil y Orrego para afianzar acuerdos antes de las sesiones extraordinarias.

El Gobierno profundizó en las últimas horas su estrategia de acercamiento con las provincias y concretó una ronda de reuniones con tres gobernadores considerados clave para asegurar acompañamiento legislativo durante las sesiones extraordinarias. Manuel Adorni y Diego Santilli encabezaron encuentros con Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan), en una instancia que buscó ordenar la agenda federal y dejar señales políticas de cara a acuerdos futuros. La presencia de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, reforzó el carácter institucional de las conversaciones.

El primer mandatario provincial en ingresar a la Casa Rosada fue Gustavo Sáenz. El salteño mantuvo una reunión con Santilli y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, centrada en el avance de obras con financiamiento nacional y la necesidad de sostener el flujo de fondos comprometidos. Sáenz expuso luego en sus redes sociales que analizaron el estado de los proyectos en ejecución y planteó que garantizar la continuidad de la inversión pública resulta clave en un contexto económico restrictivo. También subrayó el rol de las provincias como actores fundamentales para consolidar acuerdos que otorguen previsibilidad y estabilidad.

“Si las provincias crecen, crece el país”, afirmó el gobernador, en un mensaje que el Gobierno recogió con interés, atento al apoyo que necesita para transitar las próximas semanas parlamentarias. En la Casa Rosada valoraron especialmente las coincidencias expresadas por Sáenz, quien sostuvo que Salta seguirá aportando al desarrollo federal.

Más tarde llegó el turno de Raúl Jalil y Marcelo Orrego. Adorni y Santilli recibieron a ambos gobernadores para revisar dos ejes decisivos: el Presupuesto 2026 y la reforma del régimen de protección de glaciares. Jalil, que ya había mantenido encuentros previos con el Ejecutivo, regresó para avanzar en la discusión de la “Ley de Leyes”, fundamental para la planificación fiscal del próximo año. En febrero, el catamarqueño había participado de una reunión junto a empresarios nucleados en el programa de “Exportación en Planta”, una iniciativa que agiliza controles aduaneros mediante videovigilancia.

El otro tema sensible fue la revisión de la Ley de Glaciares. El Gobierno busca atraer inversiones mineras estimadas en 35.000 millones de dólares y considera que la normativa vigente, aprobada en 2010, limita el potencial de desarrollo en zonas de montaña. Las organizaciones ambientales, sin embargo, marcaron el riesgo que supondría flexibilizar la prohibición de actividades extractivas en glaciares y áreas periglaciares, alertando sobre posibles impactos en la disponibilidad hídrica. Esta reforma integra el capítulo de “Recursos naturales” del Consejo de Mayo, que también contempla cambios en la Ley de Bosques y la revisión de zona fría.

Las reuniones con los gobernadores se dieron en paralelo a una cumbre interna del oficialismo en Casa Rosada. Adorni encabezó un encuentro con Santiago Caputo, Martín Menem, Santilli y la ministra Patricia Bullrich para unificar criterios antes de la discusión legislativa. La prioridad es asegurar los votos para un paquete de reformas que incluye, entre otros puntos, el Presupuesto, las modificaciones ambientales y los proyectos económicos que el Ejecutivo busca impulsar.

Desde la Casa Rosada consideran que la afinidad con Jalil, Sáenz y Orrego puede traducirse en apoyos concretos en el Congreso, especialmente en temas donde el oficialismo requiere de consensos amplios. El Gobierno apuesta a que el diálogo constante con las provincias funcione como una herramienta para destrabar negociaciones en un Parlamento fragmentado y con fuerzas políticas dispuestas a negociar cada inciso.

Lejos de ser encuentros protocolarios, las reuniones dejaron señales de un reacomodamiento político más amplio. Con gobernadores atentos a la letra chica del Presupuesto y preocupados por el impacto de las reformas ambientales, el desafío para el Gobierno será sostener la mesa de diálogo y transformar los gestos de respaldo en votos efectivos cuando comience el debate legislativo.