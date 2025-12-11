Luis Juez profundiza críticas a Victoria Villarruel y expone la tensión interna en la cúpula del poder

Luis Juez afirmó que “la devoró el personaje” a Victoria Villarruel y cuestionó su creciente protagonismo.

Señaló falta de coordinación entre la Vicepresidenta y Javier Milei, lo que considera un quiebre institucional.

Advirtió que la exposición de Villarruel alimenta especulaciones internas sobre la línea sucesoria.

Aseguró que algunos sectores alentaron escenarios de inestabilidad que podrían ubicarla como sucesora.

Criticó su postura en la discusión por los aumentos salariales del Senado, calificándola como “una canallada”.

Reclamó que un vicepresidente debe acompañar siempre al presidente y que, sin ese compromiso, es mejor no asumir el cargo.

El senador nacional Luis Juez reavivó este lunes la tensión política dentro del oficialismo al lanzar duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. Según afirmó, “la devoró el personaje”, en referencia al perfil que, a su entender, adoptó la titular del Senado en el último tiempo, distanciándose del presidente Javier Milei y marcando agendas públicas separadas. La declaración se dio en una entrevista con Luis Novaresio, donde el legislador relató que ya le había planteado esa observación “en la cara” a la propia Villarruel.

Juez sostuvo que durante los últimos dos años trabajó intensamente para que la Cámara alta funcionara en consonancia con los proyectos del Gobierno. Sin embargo, remarcó que la falta de coordinación entre la vicepresidenta y el Presidente evidencia un quiebre institucional que, desde su perspectiva, no debería existir en un esquema presidencial fuerte. El legislador cordobés insistió en que el rol del vicepresidente es acompañar políticamente al jefe de Estado, no competir por protagonismo ni marcar diferencias públicas en momentos de alta sensibilidad.

En su análisis, Juez apuntó a un aspecto que considera central en el comportamiento de Villarruel: su creciente exposición pública. Aseguró que la distancia visible entre ambos mandatarios alimenta especulaciones internas y favorece a quienes buscarían instalar escenarios alternativos dentro del oficialismo. “El poder es un gran afrodisíaco”, sostuvo, al explicar cómo ciertos dirigentes podrían dejarse llevar por aduladores que mencionan con liviandad la línea sucesoria presidencial. Para el senador, ese tipo de comentarios puede confundir a figuras que no están preparadas para administrarlos.

La advertencia no fue menor. Juez sugirió que, en algunos sectores, se alentó la idea de una eventual caída del presidente Milei, lo que colocaría automáticamente a Villarruel como sucesora constitucional. Según su visión, esa narrativa, incluso cuando circula en voz baja, puede generar un clima político distorsionado si no se cuenta con la templanza necesaria para desestimarlo.

El senador también aprovechó la entrevista para repasar uno de los puntos de mayor tensión reciente: el aumento salarial de los senadores. Ese episodio, que generó un fuerte revuelo social y político, desató además una grieta interna dentro del oficialismo. Juez calificó la postura de Villarruel durante la discusión como “una canallada” y “una vergüenza de la que no se iba a poder volver”, mostrando que la diferencia entre ambos no es solo estratégica, sino también de valoración ética.

Para Juez, lo que está en juego es el funcionamiento ordenado del Poder Ejecutivo y el respeto por la investidura presidencial. Recordó que, históricamente, la Argentina tuvo vicepresidentes de bajo perfil debido a la propia naturaleza del cargo. Su función, aseguró, es acompañar la suerte del presidente, no condicionar su liderazgo ni construir un poder paralelo dentro de la estructura oficial.

El senador cerró su intervención con un mensaje dirigido directamente a Villarruel —y, en cierta medida, a quienes integran el círculo más cercano del oficialismo—: si no existe un compromiso pleno con ese rol institucional, “mejor no aceptar el cargo”. Su advertencia volvió a dejar al descubierto el estado de tensión que atraviesa la relación entre el Presidente y la Vicepresidenta, una dinámica que, según Juez, podría afectar la gobernabilidad si no se encauza en el corto plazo.