Farías advirtió sobre la reforma laboral: “Vamos a dar la discusión, pero no votaremos cualquier cosa”

El Gobierno nacional presentó el proyecto de reforma laboral y convocó a sesiones extraordinarias desde el 10 hasta el 31 de diciembre para avanzar con su tratamiento antes de fin de año. La iniciativa incluiría cambios en la organización de la jornada, las vacaciones y un régimen para incentivar la formalización.

El diputado nacional por Santa Fe, Pablo Farías analizó el ingreso del proyecto de reforma laboral al Congreso y sostuvo que la Argentina necesita debatir cambios en la contratación de trabajadores, aunque advirtió que no acompañará iniciativas que signifiquen precarización o afecten a las pymes. Aseguró que reclamarán consenso y equilibrio para evitar que la reforma termine favoreciendo solo a grandes empresas.

Una reforma en puertas y un debate inevitable

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional enviaría este martes al Congreso genera expectativa e incertidumbre entre los distintos sectores políticos. Aunque aún no se conoció el texto definitivo, el diputado Pablo Farías ya anticipa una postura clara: abrir el debate, pero sin avalar retrocesos en los derechos laborales ni medidas que puedan desestabilizar al sector productivo más vulnerable.

“Lamentablemente por ahora solo hay algunos borradores, pero hoy ingresaría el proyecto definitivo. Nosotros advertimos primero que vamos a dar la discusión”, señaló el diputado.

“La Argentina necesita discutir reformas, pero sin precarizar”

Para el legislador, el tema es ineludible. Reconoce que el país arrastra un problema estructural: la alta informalidad laboral, que impacta en millones de trabajadores. “La Argentina lo necesita. Hoy tenemos una gran cantidad de trabajadores que están en la informalidad, algunos en la informalidad total, otros en la parcial. Hay que buscar alternativas y salidas a esto”, opinó Farías.

Sin embargo, advierte que una reforma mal diseñada puede convertirse en una herramienta que profundice desigualdades y reduzca derechos adquiridos. “Nos preocupa que a través de una reforma laboral lo que se quiera es solo precarizar el empleo, favorecer a grandes empresas y perjudicar a los trabajadores. Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio allí.”

Pymes, el punto clave que pide proteger

Farías pone especial énfasis en el impacto que la reforma podría tener en pymes y emprendimientos, sectores que considera estratégicos para el desarrollo económico del país. “Fundamentalmente hay que defender al sector PYME del país, a los emprendimientos que tienen pocas fuentes de trabajo, pero que es muy importante fortalecerlos y respaldarlos”.

El diputado sostiene que cualquier modificación normativa debe priorizar la sostenibilidad de estos actores económicos. “Vamos a estar trabajando en ese sentido”, remarcó.

El riesgo político: reformas sin consenso

Consultado sobre si una reforma sin mayorías progresistas puede derivar en un escenario riesgoso, Farías fue contundente: “Nosotros vamos a buscar que haya consenso y diálogo con todos los sectores. Vamos a estar allí presentes. Pero advertimos que no vamos a votar cualquier cosa, obviamente”.

El diputado insiste en que la búsqueda de acuerdos amplios es indispensable para evitar una reforma unilateral que pueda afectar derechos laborales o generar tensiones sociales.

Una advertencia y una condición

Con un texto oficial aún por conocerse, el legislador repite un concepto central: están dispuestos a debatir y modernizar, pero no a convalidar retrocesos. La discusión que se abrirá en el Congreso promete ser una de las más intensas del año, y Farías anticipa la postura que llevará su espacio político: equilibrio, consenso y defensa del empleo sin precarización.

