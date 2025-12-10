Proyecto de Ley de Libertad Educativa: Goity pidió "discutir sin perder el rumbo del sistema educativo"

Recientemente se filtró a la prensa -y ya genera debates-, el proyecto de Ley de Libertad Educativa del Gobierno nacional, una propuesta que buscaría reemplazar la actual Ley de Educación Nacional, que se encuentra vigente desde el año 2006. El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, advirtió -al respecto- sobre el rol indelegable del Estado en garantizar el derecho a la educación y remarcó que el posible cambio de normativa todavía "no fue presentado formalmente".

El texto del proyecto otorga un nuevo marco normativo para la educación básica (inicial, primaria y secundaria), establece que los fondos no necesariamente se destinen a las escuelas (sino que pueden canalizarse mediante vales, becas u otros instrumentos), declara a la educación como "servicio esencial", entre otros cambios que preocupan a distintos sectores.

Durante la conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, Goity fue consultado por las críticas que generó la supuesta iniciativa. "Con respecto a la ley, no hay mucho para decir. La Ley de Educación Nacional claramente tiene que ser revisada. Fue sancionada bajo determinado contexto y seguramente tiene muchas cuestiones que pueden ser mejoradas", sostuvo.

No obstante, subrayó que hasta el momento solo circularon borradores periodísticos: "Es un proyecto que no está presentado, al cual no hemos tenido acceso. Lo que se escucha son versiones", aunque reconoció que "muchas cuestiones no representan ni reflejan la tradición ni el espíritu del sistema educativo argentino".

Goity marcó especialmente el punto vinculado al rol del Estado en la educación. "Probablemente una de las observaciones que tenemos que hacer (al texto difundido) es cómo se modifica la centralidad y la responsabilidad del Estado. La Constitución incorporó cuestiones que para nosotros ya son ley fundamental: el Estado tiene un rol indelegable en garantizar el derecho a la educación", afirmó.

"Ese derecho se consagra en aprendizajes y el Estado también tiene la obligación de evaluar esos aprendizajes para poder dar cuenta de ese derecho. Lo que está claro es que es el Estado el que tiene que garantizar las condiciones para que este derecho fundamental sea una realidad y no solo una expresión de buena voluntad", dijo.

Sobre la figura de "servicio esencial"

Con relación al capítulo del proyecto que declara a la educación un servicio esencial -lo que impactaría en la dinámica de los paros docentes- el ministro evitó profundizar en la disputa y pidió no perder el foco en lo pedagógico. "Con respecto al debate en torno a los servicios esenciales, son debates que no aportan a los aprendizajes. No aportan un gran esfuerzo a la educación", planteó.

Ante la pregunta sobre posibles modificaciones en las segundas líneas del Ministerio de Educación, Goity respondió: "Reajuste hay en todos los ministerios. Reasignamos funciones todo el tiempo, y eso no tiene por qué ser un tema de comunicación. Cuando corresponde comunicarlo, se hace. Pero no hay nada raro ni especial: no se preocupen, no va por ahí la cosa".

El ministro también envió un mensaje a los medios. "A veces sentimos angustia por todo lo que falta, pero no podemos perder de vista que producimos transformaciones que no son de forma ni de marketing. Es importante que no nos dejemos llevar por los grandes titulares ni por verdades esclarecidas que nos han traído hasta acá. Trabajemos sobre las concreciones, sobre aquello que verdaderamente mejora los aprendizajes", pidió.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.