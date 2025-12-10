El futuro que sueña Omar Perotti: tercios consolidados y un peronismo menos a la izquierda

Omar Perotti está de regreso. El exgobernador de Santa Fe cerró su año este viernes ante 800 personas en Rosario y dio pistas de su plan a futuro. Sin blanquear si será o no candidato en 2027, el rafaelino se abraza a un escenario de tercios consolidado en la provincia, aunque aclara que la construcción no es por izquierda.

Paradójicamente, Perotti renovó credenciales después del 26-O. Ganó sin competir durante todo el año. Selló un acuerdo político de fondo con el gobernador Maximiliano Pullaro e igualmente está de pie. Dentro de un peronismo derruido, es de los pocos –sino el único– que salva la ropa.



El plan de Omar Perotti

Ahora, el rafaelino está concentrado en formar equipos, cuadros técnicos, los que, interpreta, le faltaron para conducir la Casa Gris de modo más eficiente. Por ese motivo, hizo hincapié en una capacitación en inteligencia artificial, liderada por jóvenes. El grueso del auditorio de Luz y Fuerza fue de jóvenes y, en menor medida, exfuncionarios, dirigentes y militantes.

Si quiere o no liderar el futuro de su sector se verá con el tiempo, pero en febrero tiene previsto comandar otro acto en Venado Tuerto o Casilda para mantener la llama encendida. “Está muy activo, muy lúcido”, se entusiasman en su entorno.

Fomentar los tercios en Santa Fe, la tarea

Perotti cree fervientemente que fue un acierto no competir por nada en 2025. Las legislativas nacionales no le quitaban el sueño, pero tampoco quiso ser candidato en la elección de convencionales constituyentes. En el acto de este viernes, aseguró que las elecciones del primer semestre debían servir para consolidar los tercios, para estampar que la cosa a futuro estará entre Unidos, La Libertad Avanza y el peronismo. A la par, el exgobernador remarcó que Pullaro ya no es el hombre del millón de votos.



“El millón no existe más y los tercios están”, resumió, palabras más, palabras menos. En ese sentido, el rafaelino no dejó de recordar que fue elegido gobernador en 2019 gracias al orden interno detrás de su figura, pero también a la división entre el Frente Progresista y Cambiemos. En aquella ocasión, el socialista Antonio Bonfatti y el radical José Corral sumaron, por separado, un millón de votos y monedas. En 2023, Pullaro aglutinó a todo el no peronismo, pero ahora apareció un nuevo actor que reconfigura el mapa: el mileísmo.

Por un peronismo lejos de la izquierda

Para Perotti, recuperar el protagonismo en Santa Fe va de la mano, a la vez, de un relato y una construcción distinta a la del 26-O, a la campaña que lideraron Caren Tepp y Agustín Rossi. Lo verbalizó en otro tramo de su discurso. “Menos AMBA, menos conurbano y menos volcarnos tan a la izquierda que nos caemos”, graficó el rafaelino.

Lo primero no es novedad. Perotti terminó su gobierno peleado con el entonces presidente Alberto Fernández y distanciado de la conducción del PJ que, a su juicio, no tenía nada para ofrecerle a la agenda de la Región Centro. Lo segundo sí es nuevo: el rafaelino en su vida levantó una bandera roja, pero que remarque la diferencia es particular. Se sabía que no tiene nada que ver con Rossi, pero se desconocía que quisiera ponerle un freno a la ascendencia de Ciudad Futura dentro del partido.

“No es un problema con Ciudad Futura, pero hicieron un culto de la traición y no consiguieron resultados”, describe un perottista paladar negro. Como publicó Letra P, el análisis es casi unánime en el peronismo santafesino y renace una intención de construir con el partido como pilar y base para luego pensar en alianzas.

“Te dimos la llave y no demostraste ser más que nosotros”, resume la fuente en alusicón al team de Juan Monteverde. No obstante, el perottismo no le cierra las puertas a nadie salvo a uno, al senador Armando Traferri. A él sí, Perotti lo ubica del otro lado.

Perotti se permitió el acto también para explicar dos movimientos que le deparan críticas en su espacio Hacemos, en el núcleo chico y en el grande. Reveló que le dio la ley de necesidad de reforma a Pullaro porque el peronismo siempre fue reformista, pero que, al mismo tiempo, era una “oportunidad táctica” para aprovechar un evento electoral rápido. Además, confió que asiste a actos de gobierno del radical porque con su presencia reconoce y recuerda el valor de la gestión que condujo.

