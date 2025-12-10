Cruce público entre Pablo Quirno y el diplomático Héctor Torres por la compra de los F-16

Cruce en redes entre el canciller Pablo Quirno y el diplomático Héctor Torres por los F-16.

El debut oficial de los aviones F-16 adquiridos por el Gobierno de Javier Milei no solo generó imágenes aéreas sobre la Ciudad de Buenos Aires, sino también un intercambio inesperado entre el canciller Pablo Quirno y el diplomático de carrera Héctor Torres, quien cuestionó públicamente la compra realizada a Dinamarca. El contrapunto, que se desarrolló a través de la red social X, abrió un nuevo capítulo en la discusión sobre la política exterior y el rol de los funcionarios del Servicio Exterior, incluso aquellos ya retirados.

El episodio se desencadenó cuando Torres, ex representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional durante tres períodos, escribió un mensaje crítico sobre la adquisición de los F-16. “Dinamarca reemplaza F-16 x F-35. Nosotros los compramos y sentimos emoción patriótica. Triste”, publicó el diplomático, sugiriendo que el material adquirido sería considerado obsoleto en el país vendedor. La observación, aunque breve, resonó rápidamente en los círculos políticos y diplomáticos.

Quirno no tardó en responder. Desde su cuenta personal, el canciller cuestionó abiertamente la actitud de Torres y apeló a su condición institucional. “Le recuerdo que usted mismo se describe como miembro del Servicio Exterior de la Nación. Aún siendo pasivo, debería: actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma”, escribió. El mensaje funcionó como una reprimenda pública y marcó una de las intervenciones más directas de un canciller hacia un diplomático jubilado.

Torres, por su parte, optó por bajar el tono del intercambio y ofrecer una aclaración. “Estimado Canciller, en el desafortunado mensaje que dio lugar a su respuesta compartí un sentimiento personal. No fue una crítica a la política exterior que usted dirige. De todas formas, acepto y acato su reprimenda”, señaló, dejando implícito que no pretendía abrir un conflicto más amplio. Su respuesta, más conciliadora, puso fin a la escalada, aunque no cerró el debate en torno al rol de los diplomáticos retirados en la esfera pública.

El trasfondo de la discusión vuelve a colocar bajo la lupa la compra de los F-16, una de las decisiones militares más relevantes del gobierno libertario. La adquisición, defendida como un paso estratégico hacia la modernización de la Fuerza Aérea, ha sido también blanco de críticas por tratarse de aeronaves que Dinamarca reemplazó por unidades más avanzadas del modelo F-35. El Gobierno, sin embargo, sostiene que la compra fortalece las capacidades defensivas y representa un avance significativo luego de décadas sin renovación sustancial del equipamiento militar.

Aunque no es la primera vez que un diplomático de carrera –activo o retirado– cuestiona aspectos de la política exterior del actual gobierno, el cruce adquiere un matiz particular por la naturaleza pública del intercambio y por involucrar a un funcionario ya jubilado. Hasta el momento, la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN) no emitió comentarios sobre el episodio, pese a que en ocasiones anteriores manifestó preocupación por tensiones entre diplomáticos y autoridades políticas.

Torres, recordado por su rol como representante ante el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, mantiene una presencia activa en redes sociales, desde donde suele compartir reflexiones sobre política internacional y economía. Su mensaje, esta vez, tocó un punto sensible: la legitimidad de los funcionarios retirados para opinar públicamente sobre decisiones estratégicas del Estado, más aún cuando su trayectoria personal los vincula con los espacios institucionales que hoy conducen esas políticas.

El cruce expone una tensión creciente entre el oficialismo y voces críticas dentro del ámbito diplomático, y reabre el debate sobre los límites de la expresión individual en un cuerpo profesional históricamente regido por normas estrictas de reserva. El episodio, aunque menor en apariencia, funciona como una señal del clima político en torno a la gestión exterior del gobierno de Milei, donde cada gesto adquiere relevancia en un escenario ya cargado de sensibilidad institucional.