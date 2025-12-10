El alimento que ayuda a controlar los antojos y protege al corazón

La batata, también conocida como boniato, se ha consolidado como un alimento clave en dietas saludables, dejando de ser un simple acompañamiento para convertirse en protagonista en la mesa. Su textura suave y su color vibrante han conquistado paladares, además de ofrecer un perfil nutricional excepcional.

Según especialistas de la Cleveland Clinic, la batata es un alimento eficaz para quienes buscan regular los antojos de azúcar y mejorar su bienestar general. Este tubérculo se destaca por su sabor naturalmente dulce y su capacidad para generar saciedad, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes desean cuidar su salud sin sacrificar el placer de comer.

La dietista registrada Natalie Crtalic-Lowther de la Cleveland Clinic señala que "la batata puede ayudar a controlar los antojos y a sentirse satisfecho por más tiempo". Su dulzura natural permite preparar platos sin necesidad de añadir azúcares refinados, contribuyendo a una dieta equilibrada y evitando picos de glucosa.

Valor Nutricional

Desde el punto de vista nutricional, la batata es rica en vitaminas y minerales. Una pieza grande cocida (180 gramos) aporta 162 calorías, 37.3 gramos de carbohidratos, 5.9 gramos de fibra, 11.7 gramos de azúcar y 3.62 gramos de proteína. Destaca por su alto contenido en vitamina A, vitamina C y potasio. Crtalic-Lowther indica que "una sola porción puede superar la cantidad diaria recomendada de vitamina A".

El consumo regular de batata favorece la salud intestinal gracias a su alto contenido de fibra, que no solo ayuda a mantener la saciedad, sino que también apoya el sistema digestivo y regula el tránsito intestinal. Además, este tubérculo promueve un equilibrio saludable en el microbioma intestinal, lo que podría reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer de colon.

Beneficios Adicionales

El betacaroteno presente en la batata, responsable de su color naranja, se convierte en vitamina A en el organismo, lo que beneficia la salud ocular, reduciendo el riesgo de cataratas y sequedad ocular.

En cuanto a la salud cardiovascular, las variedades de pulpa morada contienen antocianinas, compuestos antiinflamatorios que pueden proteger el corazón. La fibra ayuda a reducir el colesterol y regular la presión arterial, y el potasio presente en la batata también contribuye a este equilibrio.

Consejos de Consumo

La Cleveland Clinic recomienda consumir porciones moderadas (130 a 150 gramos) y sugiere preparaciones como asada, al horno con piel, hervida o al vapor. Según Crtalic-Lowther, se deben utilizar aceites saludables como el de oliva extra virgen y especias como canela o clavo para resaltar su sabor y limitar el sodio.

Incorporar la batata en la dieta diaria es una forma natural y sencilla de potenciar la salud. Este tubérculo versátil no solo ayuda a controlar antojos, sino que también beneficia la salud digestiva, ocular y cardiovascular, siendo una opción recomendable durante todo el año.