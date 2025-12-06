El magnesio que puede ayudar a reparar los músculos y los huesos

La creciente popularidad de los suplementos de magnesio se debe a su papel fundamental en diversas funciones corporales. Según Gabriel Lapman, médico nefrólogo y autor del libro Más zapatillas, menos pastillas, el magnesio es un mineral esencial que colabora con más de 300 enzimas en procesos vitales.

Entre las funciones destacadas del magnesio se incluyen:

Transmisión de señales eléctricas en el sistema nervioso

Contracción muscular

Regulación de la presión arterial

Producción de energía y proteínas

Regulación de los niveles de glucosa en sangre

Formación de huesos, en conjunto con el calcio y la vitamina D

Causas del Déficit de Magnesio

Los expertos indican que el aumento en la suplementación es una respuesta al déficit de magnesio en la población. Lapman sugiere que esta escasez está relacionada con dietas deficientes y el consumo elevado de alimentos ultraprocesados. Sin embargo, también señala que algunas personas, a pesar de llevar una alimentación saludable, pueden tener dificultades para absorber magnesio debido a problemas gastrointestinales, como la celiaquía, o al uso de antibióticos, que pueden afectar la capacidad de absorción del mineral.

Citrato de Magnesio: Usos y Precauciones

El citrato de magnesio, uno de los tipos más conocidos, es popular por su efecto laxante en el tratamiento del estreñimiento. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., su efecto puede aparecer entre 30 minutos y seis horas tras la ingesta. No se recomienda su uso prolongado sin supervisión médica, ya que un exceso puede causar mareos, somnolencia, náuseas y alteraciones cardíacas.

Además de sus propiedades laxantes, el citrato de magnesio contribuye a la regeneración de músculos y huesos, así como al funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Se presenta en forma de polvo o cápsulas, y la dosis diaria varía según factores individuales como la edad, el sexo y el estado de salud. Lapman subraya que la suplementación debe complementarse con un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, ejercicio regular y un descanso adecuado.

Síntomas de Deficiencia de Magnesio

La falta de magnesio puede provocar una serie de síntomas a largo plazo, tales como:

Pérdida de apetito

Fatiga

Náuseas y vómitos

Debilidad muscular

Calambres

Hormigueo en las extremidades

Anomalías del ritmo cardíaco

Diagnosticar un déficit de magnesio puede ser complicado, ya que gran parte de este mineral se almacena en las células. Por ello, los especialistas recomiendan que las personas consulten a un nutricionista para evaluar su dieta y determinar sus niveles de magnesio.