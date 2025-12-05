Oficialismo y oposición se cruzaron tras los cambios en la Caja previsional de Santa Fe

Tras la sanción de una batería de modificaciones a la Ordenanza N° 6.166, que regula la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en el Concejo de Santa Fe se armó la polémica política. El Interbloque oficialista “Unidos” defendió la sanción de los cambios, y la oposición tuvo fuertes críticas. Dos ediles de monobloques distintos votaron en contra.

En rigor, quienes en la votación en general -la más importantes antes de la particular, artículo por artículo- dejaron constancia de sus votos en contra fueron Jorge Fernández y Jorgelina Mudallel (Bloque PJ); Violeta Quiroz (Mesas de Trabajo - FR); Ignacio Laurenti (“Vida y Familia”) y Saúl Perman (“Mejor”). Cinco de los 17 concejales no acompañaron en general el despacho.

Tras la votación en particular de los cambios sancionados al régimen municipal previsional de Santa Fe, que impactará sobre los pasivos municipales de 51 municipios y comunas adheridos a la Caja, los micrófonos del recinto de calle Salta 2943 empezaron a tronar.

Desde el oficialismo

Quien habló desde el Interbloque “Unidos” fue el ahora ex edil Carlos Suárez, quien junto con Perman, Adriana Molina, Carlos Pereira, Laura Mondino, Pablo Mainer, que reemplazó a Leandro González, terminaron sus mandatos en esta última sesión ordinaria, previo a la preparatoria donde asumirán los nuevos concejales electos en las elecciones de 2025.

“Hemos avanzado en una serie de cambios que buscan garantizar la continuidad de la Caja Municipal de Jubilaciones, con relación a las demandas y las urgencias que tiene (el déficit). Se creó una comisión especial para analizar la situación de la Caja, y ese informe fue entregado al intendente Juan Pablo Poletti”, puso en contexto Suárez.

“Lo que hace mucho ruido y lo que cruje es el sistema de reparto solidario tal cual lo conocemos, porque es un sistema previsional que, como se sabe, tiene uno de sus pilares fundamentales en la relación que hay entre activos y pasivos; es decir, la cantidad de activos que son necesarios para sostener a un pasivo”, agregó luego.

En esa relación surge que se necesitan tres o cuatro activos para sostener a cada pasivo, adujo luego. “Hoy esto es una realidad que el municipio capitalino no puede tener ni va a tener. Esto no se condice con un sistema previsional de más de mediados del siglo XIX contra una realidad actual”.

Suárez apuntó que uno de los puntos más importantes será la comisión de seguimiento del estado de situación de la Caja. “Ahí va a estar la inteligencia para ver qué vamos a hacer de fondo. Porque nosotros hoy estamos avanzando en resolver un déficit, pero esa solución necesariamente va a ser coyuntural. Luego, deberemos tomar decisiones sobre el sistema general”.

También aludió al examen preocupacional por invalidez, que ahora será obligatorio. “Una de las prestaciones que paga la Caja son por invalidez. Entonces, para saber el origen de una invalidez y para que esté correctamente paga, se transforma en imprescindible este tipo de examen”, subrayó el ex edil.

“Estamos contentos de poder haber dado al intendente la herramienta que nos planteó como mecanismo para poder sostener la Caja que además es un ente, un instituto de la ciudad capital, que hace un gran esfuerzo por cumplir con todas las prestaciones y sus obligaciones”, enfatizó el su cierre.

Desde la oposición

Violeta Quiroz tomó la palabra, y fustigó sobre el despacho sancionado. “Esto que hoy se presenta no es una reforma equilibrada del sistema previsional, es en realidad un ajuste, y, no cualquiera ajuste. Es un ajuste que se disfraza de estudio actuarial que se apoya en números, pero que siempre termina en el mismo lugar”, disparó.

¿Cuál es ese lugar? “Más esfuerzo para los mismos de siempre (los pasivos afiliados a la Caja) y ninguna autocrítica de quienes condujeron la entidad ni el municipio durante dos décadas”, cuestionó.

El informe (de la comisión especial) ya venía para Quiroz con una “lógica muy clara”, que era “la del ajuste”. “Ahora aparece totalmente plasmado en esta ordenanza. Se ve con claridad que, ante al déficit de la Caja, la respuesta más rápida es que el trabajador aporte más”, volvió a cargar en sus argumentos.

La edila aludía a que los aportes mensuales subieron del 13 al 16%. “Esto no es un detalle técnico, sino una decisión política. Es decir, que con 18 años de malas administraciones, el que tiene que poner la cara otra vez es el trabajador municipal. Es un corte sobre el salario presente para tapar errores del pasado”, declaró Quiroz.

Para la concejala, lo único que cambia con las modificaciones sancionadas “es la vida de los trabajadores, de los jubilados municipales, de los docentes, de las personas con discapacidad, de los adultos mayores que cobran una pensión... Eso es lo único que cambia”.

“Nos perdimos una gran oportunidad”

A su turno, Jorge Fernández aclaró que está de acuerdo “en que efectivamente haya una reforma del sistema jubilatorio, porque de ninguna manera puede el municipio estar afrontando el déficit de la Caja y de ninguna institución”.

Sin embargo, “creemos que hemos perdido una oportunidad de ser mucho más imaginativos de lo que hemos sido, en el sentido del costo del ajuste. Que al costo de la reforma previsional no lo paguen los bolsillos bastante flacos a esta altura del año los pasivos municipales”, fustigó.

¿Cuántos derechos estamos otorgando en esta reforma? ¿Estamos ampliando la base de derechos? No, no la estamos ampliando; al contrario, la estamos restringiendo. Es una reforma restrictiva. No veo que haya una ampliación de derechos, sino más bien todo lo contrario”, cerró.

