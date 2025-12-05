El FMI advierte desafíos en las reservas y anticipa un nuevo waiver para la Argentina

El FMI elogió la baja de la inflación y la reducción de la pobreza, pero advirtió sobre la debilidad en las reservas.

La meta de acumulación de reservas para este año ya se considera incumplida.

El organismo evalúa conceder un nuevo waiver, influido por el respaldo político de Estados Unidos.

El swap de 20.000 millones de dólares con el Tesoro estadounidense aún no fue contabilizado como reservas.

La falta de detalles del acuerdo complica el análisis del FMI sobre su inclusión en las metas.

El Fondo insiste en que fortalecer las reservas es clave para sostener la estabilidad y recuperar acceso a los mercados.

El Fondo Monetario Internacional volvió a colocar el foco sobre uno de los flancos más sensibles de la economía argentina: la acumulación de reservas. Tras destacar la baja de la inflación y la reducción de la pobreza asociadas al programa de ajuste implementado por el Gobierno, la portavoz del organismo, Julie Kozack, advirtió que el fortalecimiento del Banco Central será clave para garantizar estabilidad cambiaria y recuperar el acceso al financiamiento internacional.

En una conferencia realizada en Washington, Kozack valoró que “se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica”, un diagnóstico que el FMI ya había plasmado en la primera revisión del acuerdo sellado con la administración de Javier Milei. Sin embargo, dejó en claro que el punto débil sigue siendo el nivel de reservas netas, que ya se sabe no alcanzará la meta inicialmente trazada para este año.

En julio, el directorio del organismo había aceptado conceder un waiver —o dispensa— respecto al objetivo de acumulación de reservas, acompañado por una reducción de 5.000 millones de dólares en la meta. Ese gesto fue interpretado como un reconocimiento del esfuerzo fiscal del Gobierno, que cumplió ampliamente con los compromisos de reducción de emisión monetaria y déficit. La expectativa en aquel momento era que, con más tiempo y una meta más moderada, el Banco Central pudiera cumplir los objetivos hacia 2026.

Pero ya cerca del cierre del año, el staff del FMI y su directorio asumieron que la acumulación de reservas volvió a quedar por debajo de lo esperado. Esa constatación reactualizó el debate sobre un nuevo perdón. Aunque Kozack evitó confirmarlo —“no voy a especular en esta etapa”, afirmó—, lo cierto es que puertas adentro los técnicos dan por hecho que Argentina volverá a recibir una dispensa. La decisión, como admiten en voz baja funcionarios de Washington, se encuentra fuertemente influida por el respaldo político de la Casa Blanca y la Secretaría del Tesoro, que consideran a Javier Milei un aliado estratégico de Estados Unidos en la región.

Ese apoyo quedó reflejado en el acuerdo de swap por 20.000 millones de dólares alcanzado entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Una parte de esos fondos ya fue utilizada para afrontar un vencimiento de intereses del propio FMI, aunque aún resta que el organismo determine si ese swap puede computarse como reservas de libre disponibilidad para el cálculo de las metas. Consultada al respecto, Kozack fue tajante: “Tenemos un marco para analizar instrumentos de este tipo… lo aplicaremos cuando publiquemos el próximo informe del staff”.

El punto es decisivo, ya que si el swap no puede contabilizarse como activo del Banco Central, el Gobierno quedará obligado a pedir formalmente un waiver por el incumplimiento de la meta de reservas prevista para 2025. El Tesoro estadounidense, sin embargo, se muestra reticente a divulgar los detalles técnicos del acuerdo, lo que complica la tarea de los equipos del FMI para evaluarlo.

Mientras tanto, el proceso burocrático de la segunda revisión avanza según los tiempos habituales del organismo. El staff deberá elaborar su informe técnico, viajar a Buenos Aires para reunirse con Luis Caputo y Bausili, regresar a Washington y elevar una recomendación formal al directorio. Ese circuito se extenderá hasta fines de marzo, aunque la conclusión parece anticipada: el organismo volverá a otorgar una dispensa a la Argentina, en un contexto de mejoras fiscales pero persistente fragilidad externa.

Aun así, Kozack insistió en que el fortalecimiento de las reservas sigue siendo “esencial” para consolidar la estabilidad macroeconómica y dotar al país de mayor capacidad para enfrentar shocks. En otras palabras, el FMI acompaña, pero no deja de señalar los riesgos que aún persisten en la transición económica.