Tensión por el reparto de poder: la nueva Cámara de Diputados inicia la pulseada por las comisiones

LLA busca conformar de inmediato las comisiones clave para avanzar con su agenda antes de fin de año.

La comisión de Presupuesto y Hacienda, con 31 miembros, será el principal foco de disputa.

El reparto entre bloques e interbloques genera tensión y abre margen para interpretaciones reglamentarias.

PRO y UCR votaron con el oficialismo y permitieron que Menem conserve facultades delegadas.

Unión por la Patria cuestiona que la Presidencia actúa con parcialidad y teme perder lugares nuevamente.

La Cámara deberá definir su arquitectura interna en un escenario de paridad y negociaciones ajustadas.

Tras la accidentada jura de los 127 nuevos legisladores y con un recinto marcado por una paridad inédita entre las principales fuerzas políticas, la Cámara de Diputados se prepara para su primera disputa estructural: el armado de las comisiones. La Libertad Avanza (LLA), fortalecido por los acuerdos que logró en la sesión preparatoria, anticipó que buscará conformar de inmediato las comisiones claves para avanzar con su agenda legislativa antes de fin de año, un plazo extremadamente acotado que anticipa tensiones y negociaciones intensas.

El oficialismo quiere activar cuanto antes las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación Penal. En esas mesas de trabajo se discutirán proyectos centrales para el Gobierno: el Presupuesto 2026, la llamada Ley de Inocencia Fiscal, las modificaciones a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal. En paralelo, la reforma laboral seguirá su camino por el Senado, donde ingresará en los próximos días.

Sin embargo, el cronograma elegido por LLA implica un problema logístico y político. Los nuevos diputados asumen el 10 de diciembre, lo que obligaría a convocar ese mismo día a la conformación de las comisiones. Con apenas una semana hábil antes del cierre del año parlamentario —las fiestas caen en mitad de la semana— las posibilidades reales de armonizar la compleja arquitectura de representaciones aparecen limitadas. Pese a ello, fuentes del oficialismo hicieron saber que su intención es avanzar “rápido hacia el recinto”.

La disputa más áspera será por la composición de la comisión de Presupuesto y Hacienda, integrada por 31 miembros y clave para el funcionamiento de la Cámara. Si se aplica el sistema D’Hondt, La Libertad Avanza obtendría 12 lugares y Unión por la Patria otros 12. El reparto restante cae en un terreno más incierto: los interbloques Unidos —Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica— y el espacio conformado por PRO, UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y MID suman ambos 22 legisladores, por lo que competirán cuerpo a cuerpo por el tercer lugar, al que le corresponden tres sillas.

“Quien sume un diputado más se lleva una silla más”, admitió un operador parlamentario. El que pierda la puja quedará con dos representantes, al igual que el eventual quinto espacio si Innovación cierra un acuerdo con alguno de los bloques menores. El panorama se complejiza porque siete bloques cuentan con menos de cinco diputados, lo que —según el criterio vigente— los deja sin voto en la comisión.

El debate sobre si la distribución debe hacerse por bloques o por interbloques amenaza con convertirse en el primer conflicto institucional de peso. Martín Menem, presidente de la Cámara, ya expresó reparos a contabilizar interbloques bajo el argumento de que “se arman sólo para esto” y que la práctica resulta “promiscua”. El reglamento, en su artículo 105, habla de representación de los “espacios políticos”, una definición lo suficientemente ambigua como para habilitar interpretaciones discrecionales. Y ahí entran a jugar las facultades delegadas que Menem retuvo por decisión del pleno.

Ese punto fue justamente el eje de un acuerdo preliminar entre parte de la oposición para limitar el margen de maniobra del oficialismo. Sin embargo, al momento de la votación, el PRO y la UCR se apartaron de ese entendimiento y acompañaron a LLA, habilitando que Menem conserve atribuciones amplias para intervenir en la integración de las comisiones. El cambio de postura generó molestia en Unión por la Patria, que recordó que durante este año perdió lugares en distintas comisiones por decisiones de la Presidencia.

Germán Martínez, jefe del bloque peronista, tomó la palabra en la sesión para expresar su rechazo. Señaló que Menem “funcionó más como jefe del bloque libertario que como presidente de la Cámara” y advirtió que el peronismo no está dispuesto a convalidar un nuevo reparto unilateral del poder parlamentario. Su preocupación se funda en la experiencia reciente: en 2024, afirman, perdieron representación en varias de las 46 comisiones por resoluciones tomadas desde la conducción de la Cámara.

En este contexto, la nueva composición de Diputados enfrenta una prueba inmediata: definir su arquitectura interna en un clima de equilibrio inestable. Lo que ocurra en los próximos días será determinante para medir la capacidad del oficialismo de construir mayorías y para calibrar la relación de fuerzas en un Congreso que, más que nunca, se inclina voto a voto.