El nuevo embajador de EE.UU. dinamiza la agenda bilateral y desliza una eventual visita de Trump a Buenos Aires

El embajador Peter Lamelas recibió un fuerte respaldo del Gobierno y del empresariado en su presentación organizada por AmCham.

Lamelas aseguró que Donald Trump lo envió con el mandato explícito de apoyar a Javier Milei.

El diplomático adelantó que trabajará para gestionar una visita de Trump a la Argentina.

En el ámbito financiero, el REPO con bancos internacionales avanzaría por entre USD 5.000 y 6.000 millones.

El evento incluyó intercambios sobre el RIGI y sobre el reciente acuerdo comercial entre ambos países.

Predominó un clima de optimismo, aunque persisten dudas por la dinámica legislativa y el contexto externo.

El acto de bienvenida al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, organizado por la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham), se convirtió en una muestra pública del creciente acercamiento entre la administración de Javier Milei y la Casa Blanca. Con fuerte presencia del gabinete nacional y del sector empresarial, el diplomático no sólo elogió al Gobierno sino que anticipó que trabajará activamente para concretar una visita de Donald Trump al país, en un gesto que potencia el vínculo político y económico entre ambas administraciones.

La nómina de funcionarios nacionales que asistieron al encuentro dejó en evidencia la relevancia que el oficialismo otorgó al evento. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, ocuparon lugares destacados en el salón. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una breve aparición antes de retirarse. También participó el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo.

Por el lado empresario, los principales referentes de firmas estadounidenses y locales acompañaron la bienvenida al embajador: la presidenta de AmCham, Mariana Schoua; su CEO, Alejandro Díaz; y el titular de JP Morgan Argentina, Facundo Gomez Minujín, entre otros. El clima general fue de expectativa y apoyo a la articulación económica con Washington.

En su discurso, Lamelas dejó definiciones que resonaron con fuerza. Recordó sus viajes previos al país y destacó la impresión positiva que le dejó Argentina, pero aseguró que su regreso actual responde a un mandato directo del presidente estadounidense. “Trump me pidió que ayudara a su amigo Javier Milei”, afirmó. Según relató, el líder republicano lo instó a respaldar a la administración libertaria y a mantener una línea de comunicación abierta ante cualquier necesidad.

El embajador subrayó que su misión no apunta a interferir en la política interna, aunque admitió que existe una instrucción puntual de apoyar al Gobierno para “hacer de Argentina un país fuerte”, acompañado por un sector empresarial al que instó a “aprovechar la oportunidad histórica”. En esa línea, destacó la orientación promercado de la gestión de Milei y llamó a reforzar el entorno para atraer inversiones y fortalecer el clima de negocios.

Uno de los momentos más celebrados por los asistentes fue el anuncio de que impulsará una posible visita de Donald Trump. “Quiero ver qué podemos hacer para traer al presidente Trump a la Argentina”, sostuvo, al considerar que ese gesto sería clave para consolidar el impulso político y económico entre ambos países. También expresó confianza en que el reciente acuerdo comercial sellado en noviembre será beneficioso tanto para la economía local como para las relaciones bilaterales.

El evento fue también escenario de conversaciones informales vinculadas al REPO que negocia el Ministerio de Economía con bancos internacionales. Según trascendió entre ejecutivos del sector financiero, la ingeniería del préstamo ya estaría definida y podría cerrarse entre diciembre y comienzos del próximo año, con un monto estimado entre 5.000 y 6.000 millones de dólares y una tasa por debajo del 10% anual. En caso de concretarse, se espera un impacto inmediato sobre el riesgo país, actualmente en 634 puntos básicos, lo que abriría la puerta al mercado voluntario de deuda y facilitaría los compromisos externos de 2026.

La eventual aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) también ocupó parte de las conversaciones. El secretario Daniel González dialogó con empresarios energéticos sobre los proyectos ya ingresados y los próximos en evaluación. Según comentaron asistentes al evento, dos nuevas iniciativas del sector recibirán luz verde en el corto plazo, en un contexto en el que se busca motorizar inversiones de largo plazo.

Aunque sobre la reunión planeaban algunas dudas —como la posibilidad de que ciertas reformas no superen el Congreso o que aparezcan shocks externos— predominó un clima de optimismo. La expectativa de un mayor involucramiento estadounidense, sumada a las señales de avance en el frente financiero, alentó lecturas positivas sobre el futuro inmediato.

Hacia el final de su intervención, Lamelas resumió el espíritu del encuentro: Estados Unidos ve en el crecimiento argentino una oportunidad estratégica para la región y considera que los próximos dos años serán decisivos. “No queremos regresar al pasado; queremos avanzar”, concluyó.