Bullrich asume su rol en el Senado y anticipa una ofensiva legislativa para acelerar la agenda de reformas

Bullrich afirma que la nueva mayoría de LLA en el Senado permitirá aprobar las reformas del Ejecutivo.

Reforma laboral y Presupuesto son las prioridades inmediatas.

El oficialismo buscará acuerdos sólo con sectores con voluntad reformista.

La agenda legislativa incluye ley tributaria, Código Penal e inocencia fiscal.

Reincorporación de Paultroni fortalece la cohesión interna del bloque.

Investigan posibles irregularidades en la AFA, con causas locales e internacionales.

El Gobierno nacional observa con entusiasmo el nuevo panorama político en la Cámara de Senadores, donde La Libertad Avanza logró conformar una mayoría que, según Patricia Bullrich, permitirá destrabar proyectos clave para el oficialismo. La flamante senadora, que será una de las principales espadas parlamentarias del presidente Javier Milei, expresó su optimismo respecto a la etapa que se abre: “Las cosas ahora van a cambiar porque somos una mayoría importante en el Senado y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, afirmó al analizar el escenario legislativo que se inicia.

Bullrich, en declaraciones radiales, definió como prioridad absoluta la aprobación de la reforma laboral y del Presupuesto. Ambos proyectos integran el núcleo de la estrategia económica del Gobierno para consolidar el sendero de equilibrio fiscal y modernización normativa. “Hoy no es fácil conseguir trabajo en la Argentina. Tenemos que volver a esa realidad, y eso no ocurre de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales”, sostuvo, mientras explicó que ya comenzaron conversaciones con diversos bloques para intentar construir consensos.

Consciente de las dificultades que implicará conseguir votos en la Cámara alta, Bullrich se mostró pragmática y anticipó que el oficialismo concentrará sus esfuerzos en dialogar con aquellos sectores “con voluntad reformista”. Según reconoció, la CGT y el kirchnerismo ya manifestaron su rechazo a la reforma laboral, por lo que insistir en convencer a sectores irreductibles sería, a su juicio, una pérdida de tiempo. “No siempre necesitás que te voten aquellos que piensan totalmente distinto. Tenés que juntar a los que piensan similar y con eso sacar la ley”, subrayó.

La agenda legislativa que imagina la senadora también incluye una ley tributaria, una reforma integral del Código Penal y el proyecto de inocencia fiscal, aunque admitió que algunas de estas iniciativas recién podrán avanzar en una segunda etapa. El objetivo inmediato es resolver antes de enero las leyes que consideran urgentes para estabilizar la economía. “Si avanzamos con la ley laboral y el Presupuesto, luego iremos conformando la segunda etapa y vamos a avanzar con todo lo demás”, aseguró.

En paralelo, celebró la reincorporación del senador Bartolomé Paultroni al bloque de LLA luego de una etapa de distanciamiento. Según explicó, su regreso ayuda a reagrupar fuerzas y reforzar la cohesión de un espacio que busca proyectarse como mayoría estable. “Paultroni tuvo algunos desencuentros, pero ya está de nuevo adentro”, destacó.

Bullrich también abordó la dinámica interna del Senado, marcada en los últimos días por un cruce respecto a las invitaciones durante la jura de los nuevos legisladores. La senadora minimizó el episodio y aseguró que fue un “desentendimiento” ya superado. Según relató, Karina Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni estuvieron presentes en el recinto sin mayores tensiones. “Nunca nos vamos a dejar poner imposiciones respecto a las dos cámaras. Ahí entró y estuvo viendo la jura de todos los senadores”, aclaró en relación con la secretaria general de la Presidencia.

Si bien no descartó debates intensos, Bullrich dijo no prever un clima de confrontación permanente en la Cámara alta. Afirmó que su objetivo no es convertir el recinto en un “campo de batalla”, sino lograr que avancen las leyes necesarias para la gestión. “No le tengo miedo a las cosas duras, pero estamos en diálogo y tenemos posibilidad de construir una mayoría”, remarcó.

En el tramo final de sus declaraciones, la legisladora se refirió a la situación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a las investigaciones que involucran a su dirigencia. Destacó que la Justicia ya está interviniendo y recordó que existen causas abiertas en Estados Unidos y otros países vinculadas al manejo financiero y al sistema de préstamos a los clubes. “Hay una investigación en marcha y eso es lo importante”, señaló. También recordó que durante su gestión en Seguridad se enviaron reportes a la FIFA por conductas irregulares detectadas en el ámbito local e internacional.

Con un Senado reconfigurado, un oficialismo más robusto y un calendario legislativo cargado, Bullrich se prepara para ocupar un rol central en la pulseada política que definirá las primeras grandes reformas del gobierno de Milei.