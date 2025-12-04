Pullaro aceptó la renuncia del ministro Eduardo Spuler a la Corte Suprema de Santa Fe

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó un decreto por el cual acepta la renuncia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Eduardo Guillermo Spuler, quien dejará su cargo a partir del 1° de septiembre de 2026. La medida quedó formalizada en el decreto provincial Nº DEC-2025-00003097-APPSF-PE, con fecha 3 de diciembre de 2025.

Según consta en el documento oficial, Spuler presentó su renuncia mediante nota fechada el 4 de noviembre de este año, aduciendo razones de índole particular. La salida fue avalada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que en Acta Nº 47 aceptó el pedido y remitió comunicaciones formales al Ministerio de Justicia y Seguridad para avanzar en el trámite.

El decreto, firmado en Casa de Gobierno, establece además que el Poder Ejecutivo agradece “los servicios prestados” por el magistrado, y ordena registrar, comunicar y archivar la decisión, tal como prevé el procedimiento administrativo.

