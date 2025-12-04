"San Lorenzo va a ser pionera", afirmó Falistocco al inaugurar el nuevo edificio judicial

San Lorenzo inauguró este miércoles su nuevo edificio judicial, una obra que unifica en un solo complejo la actividad de los Tribunales de la ciudad mediante la ampliación, el reciclado integral y la vinculación con el edificio anexo. La ceremonia, transmitida en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial y traducida en lengua de señas, contó con la presencia del pleno de la Corte Suprema provincial y de autoridades políticas, legislativas, profesionales y de fuerzas de seguridad.

El discurso central estuvo a cargo del presidente del alto tribunal, Roberto Falistocco, quien asistió junto a los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza.

Falistocco ubicó la inauguración en una perspectiva histórica. Recordó que San Lorenzo “fue pionera del mapa judicial de la provincia”, evocó las gestiones de referentes locales en los años 80 —“cuando plantearon la necesidad de tener un juzgado en la ciudad”— y agradeció “al pueblo y los abogados de San Lorenzo”, así como al personal judicial y a la empresa constructora.

Nuevos procesos

Falistocco repasó la trayectoria del inmueble original, inaugurado en 2004, que pronto quedó desajustado frente a la instrumentación del sistema penal acusatorio en 2014. Explicó que ese cambio procesal exigía nuevas salas de audiencias, oficinas especializadas y equipamiento tecnológico, lo que motivó la ampliación. “Había lugares muy precarios que hoy van a ser albergados en este edificio”, señaló.

El nuevo complejo ubicado en calle San Carlos 848, alcanza 2.803 m² sumando el reciclado de la estructura existente (1.560 m²), la ampliación en altura (729 m²) y la refuncionalización del anexo (514 m²). Para Falistocco, estos cambios evidencian cómo “los procesos terminan repercutiendo directamente en los diseños edilicios”. Y lo ilustró con una metáfora: “Van a ver menos estanterías de metal y más pantallas; menos hilo para coser y más fibra óptica; menos despachos individuales y más salas de audiencias”.

El edificio es además el primero de la provincia preparado para albergar juicios por jurados, recientemente implementados, y cuenta con salas acondicionadas para el procedimiento civil oral, que —según resaltó— “está dando resultados muy satisfactorios para los litigantes” por la inmediatez y la presencia activa del juez. “Ese rostro le estaba faltando al Poder Judicial”, afirmó.

Avances informáticos

Otro eje del discurso fue la modernización tecnológica. Falistocco anunció que San Lorenzo “va a ser pionera” en la puesta en marcha del nuevo sistema informático penal, diseñado a partir de un convenio con la provincia de Tucumán durante la presidencia de Daniel Erbetta en la Corte. Las capacitaciones y ajustes comenzaron este mismo miércoles, con el objetivo de convertir al modelo en el punto de partida de la transformación digital del fuero penal en toda Santa Fe.

También destacó que la ciudad atravesó durante años la falta de jueces, pero que la situación actual es distinta: “Hoy nos encontramos con esos cargos cubiertos y un edificio acorde a las exigencias de este momento”. Sin embargo, advirtió que el procedimiento laboral deberá adecuarse en el futuro a los nuevos formatos procesales, lo que requerirá un rol más activo de los jueces e incluso —dijo— nuevas designaciones en algunos lugares.

“El juez presente frente a las partes, frente a las pruebas, asumiendo su función de director del proceso, es lo que viene”, afirmó.

Próximas generaciones

Falistocco agradeció a empleados, funcionarios y abogados por haber sostenido su trabajo en espacios insuficientes y sin confort. Aseguró que un edificio moderno implica también un servicio más humano: “Significa que se sienta más cómodo el que espera ser atendido y también quien brinda el servicio”. Y destacó que la infraestructura tecnológica permite hoy “que un litigante se conecte desde distancias remotas para presentar un escrito”.

El presidente de la Corte vinculó la inauguración con la identidad histórica de la ciudad: recordó que en San Lorenzo tuvo lugar la única batalla de San Martín en territorio argentino y que fue pionera en la implementación del mapa judicial en los años 80. “La foto de hoy quedará vieja —dijo—, y será un recuerdo que se irá apagando, como el de quienes estamos aquí. Pero esta obra va a quedar en pie para las generaciones futuras”.

Falistocco cerró su discurso con un llamado a la responsabilidad institucional: “Cuando los tres poderes del Estado trabajan mancomunadamente, se pueden llevar adelante obras como esta. Este desafío no debe asustarnos: debe empujarnos hacia adelante”.

Autoridades y reconocimiento

Participaron del acto el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo; el senador departamental, Armando Traferri; la diputada provincial Silvana Distéfano; el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; el presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, Iván Kvasina; la jefa de Policía del departamento, Lorena Tetaz; el presidente del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, Lucas Galdeano, y la presidenta de la Asociación de Abogados de San Lorenzo, Ariana Rearte, entre otros representantes de entidades profesionales, de fuerzas de seguridad y de la Justicia santafesina.

Se leyeron mensajes de adhesión del gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, el senador nacional Eduardo Galaretto y la Defensora General de la provincia, Estrella Moreno Robinson.

La jornada incluyó la entrega de cuatro plaquetas recordatorias a la Corte Suprema por parte del municipio, del Colegio de Abogados de Rosario, de la delegación local de la institución y de la Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo.

