Bornoroni reivindica el salto legislativo de LLA y redobla la apuesta para aprobar el presupuesto antes de fin de año

En una conversación extensa y distendida, Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, defendió el crecimiento legislativo del oficialismo y aseguró que la expansión del espacio responde a “un trabajo sostenido desde el primer día” y a la convicción de que el bloque es hoy “la herramienta para quienes quieren transformar la Argentina”. El legislador expuso su mirada en una charla pública donde repasó los desafíos políticos hacia fin de año, las metas parlamentarias del oficialismo y la estrategia con la que buscan consolidar una mayoría estable que habilite el tratamiento de las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Bornoroni enfatizó que la adhesión de legisladores provenientes de distintas provincias y bloques es un fenómeno que expresa un clima político alineado con las demandas sociales. Según explicó, el salto de 37 a 95 diputados tras las elecciones del 26 de octubre fue el resultado de una labor de diálogo constante que incluyó a representantes del interior y a gobernadores de múltiples signos. “Siempre dialogamos con todos para que las leyes que los argentinos piden puedan ver la luz. Esa es nuestra función”, subrayó. Para el jefe del bloque, la migración de dirigentes hacia LLA no es solo una respuesta pragmática sino una señal de que la dirigencia percibe que el rumbo de reformas —en materia laboral, fiscal y administrativa— está en sintonía con un reclamo extendido.

Consultado por el comportamiento opositor, Bornoroni no dudó en señalar al kirchnerismo como el sector más duro del arco legislativo: “Con 93 diputados, siguen sin acompañar nada y buscan obstaculizar todo”. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de nuevas incorporaciones desde espacios opositores que se muestran incómodos en estructuras tradicionales o rígidas. “Hay quienes ya no quieren seguir encorsetados y podrían sumarse o, al menos, acompañar las leyes”, anticipó. En tono distendido, incluso deslizó que LLA está abierto a recibir nuevas voluntades, aunque aclaró entre risas que no aceptarían “a cualquier kirchnerista”.

Con la mirada puesta en la agenda inmediata, el presupuesto de 2026 es la prioridad. El diputado reveló que la intención del Gobierno es tener el proyecto aprobado antes de fin de año. Destacó, en ese sentido, el rol del ministro del Interior, Diego Santilli, que se encuentra en conversaciones con los gobernadores para garantizar los apoyos necesarios. “Queremos que la Argentina tenga presupuesto antes del 31 de diciembre. Y si no llegamos, lo sacaremos en el verano. No vamos a parar”, garantizó. La aprobación del plan fiscal para el próximo ejercicio es vista en LLA como una pieza clave para sostener el rumbo económico, en un contexto de tensiones políticas pero con una bancada oficialista fortalecida.

Bornoroni también dedicó un tramo a la dinámica interna del bloque, compuesto por perfiles heterogéneos y figuras provenientes, en su mayoría, del sector privado. Aseguró que su tarea se centra en consolidar un equipo que pueda sostener la agenda de reformas y evitar fracturas. “Hicimos charlas de reglamento, trabajo en equipo e integración. Hay matices, pero el objetivo es común”, explicó. Asimismo, reivindicó la conducta institucional y advirtió que el respeto del reglamento parlamentario es un requisito innegociable: “El que hace las normas, las debe cumplir. Si no te gusta una norma, te vas a tu casa”.

Uno de los capítulos más delicados del diálogo fue la situación de Lorena Villaverde. Bornoroni defendió a la dirigente y afirmó que no pesa sobre ella ninguna imputación penal vigente, ni en Argentina ni en Estados Unidos. Lamentó que no haya asumido su banca y atribuyó ese desenlace a una decisión estrictamente personal. Sostuvo, además, que episodios similares no deberían repetirse una vez que LLA consolide su mayoría en comisiones.

Sobre la reforma laboral —uno de los ejes centrales del plan de Gobierno— confirmó que aún no está el texto definitivo, pero anticipó que el presidente Milei enviará el proyecto en las próximas semanas. Reveló también que los martes mantienen reuniones técnicas con Federico Sturzenegger, donde analizan los distintos capítulos de la modernización regulatoria.

Al finalizar, Bornoroni dejó una pincelada personal que lo aleja del estereotipo político tradicional: “No medito ni hago yoga; salgo a correr a las cinco de la mañana, a lo Larreta”, dijo entre risas, antes de retomar el tono serio que marcó buena parte de su intervención.