La política bajo presión: Arroyo advierte que los ciclos de poder se acortan y anticipa una nueva alternativa para 2027

Arroyo afirma que los ciclos políticos se aceleraron y los gobiernos difícilmente duren más de un mandato.

Cree que Milei perderá apoyo y que se construirá una alternativa para 2027.

Compara el contexto actual con los años 90 y con el quiebre del kirchnerismo en 2013.

Sostiene que la dispersión del Congreso favorece el predominio de intereses provinciales.

Denuncia una “anorexia de ideas del siglo XXI” en la política argentina.

Plantea que las nuevas ideas surgirán fuera de los partidos y luego serán adoptadas por ellos.

En un análisis extenso y cargado de lecturas históricas, Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, sostuvo que la dinámica política argentina se encuentra marcada por un acelerado desgaste social que dificulta la continuidad de cualquier gobierno más allá de un solo mandato. En diálogo con Modo Fontevecchia, el legislador afirmó que Javier Milei enfrenta un escenario similar, donde el hartazgo ciudadano podría abrir paso a una nueva construcción política de cara a 2027.

Arroyo repasó la experiencia de los años noventa para contextualizar su planteo. Recordó que, durante el segundo gobierno de Carlos Menem, las denuncias de corrupción convivían con un amplio respaldo electoral. “La sociedad le dijo: ‘siga’, pero tomó nota”, aseguró. La caída del peronismo menemista, señaló, se gestó en ese lento proceso de acumulación de malestar que en un primer momento parecía imperceptible. A su entender, ese mecanismo volverá a aparecer con Milei: una parte de su electorado “cree que debe dejarlo cruzar el río”, pero al mismo tiempo registra los problemas, especialmente en áreas sensibles como discapacidad.

El diputado afirmó que, al igual que ocurrió tras la crisis de 2001, las ideas que hoy parecen marginales podrían convertirse en mayoría en pocos años. “Yo creo que se va a construir un nuevo liderazgo a partir de mucha gente que hoy acompaña parcialmente al Gobierno y que en un momento dirá: ‘esto ya va para cualquier lado’”, advirtió.

Arroyo trazó paralelos con procesos recientes: Cristina Kirchner, reelecta en 2011 con el 54%, enfrentó dos años después un quiebre electoral a partir del triunfo de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo, señaló, ocurrió con el caso Menem y el ascenso del Frepaso tras años de denuncias. En todos esos episodios, sostuvo, las ideas surgieron antes que las estructuras políticas. La diferencia, hoy, es la velocidad: el desgaste que antes demoraba ocho o diez años ahora se concentra en cuatro.

A su juicio, las redes sociales y la sobreinformación aceleran el ciclo político, lo que torna improbable la reelección de cualquier administración, incluida la actual. “La sociedad se cansa rápido, busca otra alternativa aunque esté de acuerdo parcialmente con el Gobierno”, subrayó. Bajo ese diagnóstico, vaticinó que Milei difícilmente logre una continuidad en 2027.

Arroyo también observó una fuerte dispersión en el Congreso, donde proliferan pequeños bloques provinciales o sectoriales. Para él, la Cámara de Diputados comenzó a funcionar con una lógica similar al Senado, donde prima la defensa de intereses territoriales por sobre proyectos nacionales. Este reordenamiento, acompañado por pases hacia La Libertad Avanza, responde —en su lectura— no tanto al éxito del Gobierno sino a la expectativa de quién manejará “la lapicera” en el próximo armado electoral.

Sin embargo, aclaró que la lectura política no necesariamente coincide con la opinión pública. Mientras legisladores y dirigentes se reubican cerca del oficialismo, la sociedad “tiene otra dinámica” y, según su visión, será más proclive a exigir un recambio.

Sobre la supuesta falta de propuestas opositoras, Arroyo fue tajante: existe, dijo, una “anorexia de ideas del siglo XXI”. Lo que predomina son miradas que retroceden a debates ya superados, en lugar de respuestas innovadoras a los desafíos actuales. Consideró que las nuevas ideas no surgirán de los partidos políticos, sino del ámbito intelectual, académico o mediático: “Los partidos las abrazarán después”, afirmó.

Para el diputado, el Congreso —centrado en la dinámica binaria del “sí o no”— obstaculiza debates más complejos y alimenta posiciones extremas. Por eso, concluyó, la renovación conceptual deberá nacer fuera del sistema y luego ser adoptada por las fuerzas políticas.

En ese esquema, Arroyo imagina un futuro cercano en el que una nueva alternativa emergerá desde la sociedad, impulsada por el desgaste acelerado del Gobierno y por la necesidad de un proyecto superador. La Argentina, remarcó, vive ciclos políticos vertiginosos y las mayorías de hoy pueden disolverse en cuestión de meses. Bajo esa premisa, 2027 aparece como un punto de inflexión donde podría redefinirse el mapa político nacional.