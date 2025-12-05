Proyecciones privadas anticipan una inflación de noviembre más alta y una leve desaceleración para diciembre

Las consultoras privadas estiman que la inflación de noviembre se ubicó entre 2,3% y 2,5%, por encima del registro de octubre.

Carne, tarifas y el impacto acotado del Cyber Monday explican buena parte del aumento mensual.

Eco Go detectó una aceleración de la inflación núcleo hasta el 2%, medio punto más que el mes previo.

Para diciembre, las proyecciones van del 1,9% al 2,3%, mostrando una leve baja respecto de noviembre.

FocusEconomics prevé una inflación promedio de 23,9% para 2026, con expectativas de desinflación sostenida.

La estabilidad cambiaria y la política fiscal serán claves para mantener el proceso de desaceleración.

La dinámica inflacionaria vuelve a ubicarse en el centro del análisis económico. Tras varios meses de relativa calma, las consultoras privadas comenzaron a divulgar sus estimaciones preliminares para noviembre y las primeras proyecciones para diciembre, en un contexto donde el tipo de cambio se mantiene estable y algunos precios clave —como los regulados y los alimentos— ejercen presiones puntuales. El diagnóstico es coincidente: noviembre habría mostrado una suba de precios mayor a la de octubre, mientras que diciembre podría cerrar con un leve descenso, aunque todavía por encima del 2%.

De acuerdo con distintos estudios, la inflación de noviembre habría oscilado entre 2,3% y 2,5%, superando el 2,3% informado por el INDEC para octubre. La consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto y Sebastián Menescaldi, ubicó el aumento mensual en torno al 2,5%, lo que llevaría el acumulado de 2025 a 28,9%. En la misma línea, Quantum —que lidera el economista Fernando Baer— estimó un incremento de 2,5%. La Fundación Libertad y Progreso, en cambio, proyectó 2,3%, mientras que el índice minorista de C&T para el Gran Buenos Aires registró una suba del 2,4%.

Para C&T, tres factores explican la dinámica del mes: el salto en el precio de la carne, el impacto del Cyber Monday y los ajustes en servicios regulados. La carne, que ya venía acelerándose desde octubre, volvió a empujar el rubro Alimentos y Bebidas dentro del hogar, que trepó 2,6%. La caída estacional del precio de verduras —12%— evitó que el incremento fuera mayor. A su vez, las promociones del Cyber Monday generaron reducciones en algunos segmentos, especialmente electrodomésticos, aunque su efecto fue acotado. En los regulados se destacaron las subas de tarifas de luz y gas, prepagas, transporte y combustibles, configurando un piso inflacionario difícil de perforar.

Eco Go, por su parte, advirtió un incremento de la inflación núcleo hasta el 2% mensual, medio punto más que en octubre. Ese movimiento refleja, según la consultora, una combinación de correcciones pendientes y menor incidencia de factores estacionales. La inflación interanual de servicios se mantiene más alta que la de bienes —37,6% contra 28,9%—, una brecha que no logra cerrarse pese a la desaceleración general.

En cuanto a diciembre, la mayoría de los analistas proyecta una inflación algo menor que la de noviembre, con un rango que va del 1,9% al 2,3%. Eco Go anticipa un 2,3%, mientras que Quantum estima 1,9%. Desde Libertad y Progreso, el economista Iván Cachanosky prevé que diciembre siga por encima del 2% pero subraya que, para 2026, la inflación podría retomar un sendero de desinflación más marcado y terminar el año por debajo del 1% mensual. Su colega, Clara Alesina, advierte que diciembre presenta una estacionalidad dual: por un lado, aumenta la demanda de pesos por pago de aguinaldos y gastos de fin de año; por otro, el mayor consumo y la demanda estacional de dólares pueden presionar sobre los precios.

Los analistas también consideran que la reciente baja en los precios mayoristas importados —caída de 1,4% en octubre— contribuiría a moderar el traslado a precios del salto cambiario previo. Ese factor técnico, sumado al freno relativo del dólar, explica parte del optimismo moderado para los próximos meses.

El panorama para 2026 aparece igualmente signado por expectativas de desinflación. Según el informe de FocusEconomics, que releva a cuarenta economistas locales e internacionales, la inflación del próximo año se ubicaría en torno al 23,9%, cuatro décimas menos que lo proyectado en el informe anterior. El rango de estimaciones es amplio: el FMI calcula un 16,4% anual, mientras que Standard Chartered ubica el techo en 38%. Sin embargo, la tendencia general indica una expectativa de menor presión inflacionaria, apuntalada por la continuidad del ajuste fiscal, la competencia en mercados clave y la flexibilización progresiva de las restricciones a las importaciones.

En este contexto, diciembre será un termómetro relevante para medir si la desaceleración se sostiene y si la estabilidad cambiaria continúa ofreciendo ancla nominal. La discusión técnica, por ahora, se concentra en la consistencia entre política fiscal, dinámica de precios regulados y expectativas privadas. El desafío, coinciden los analistas, será consolidar un sendero descendente sin sobresaltos y sostener la confianza en un escenario todavía frágil.