Cedears en la mira: oportunidades de corto plazo en un mercado volátil

Los Cedears ofrecen oportunidades para trading debido a su elevada volatilidad.

IBIT aparece atractivo tras la fuerte caída del bitcoin.

Mercado Libre muestra un retroceso significativo pese a su sólido crecimiento de ingresos.

Geopark es considerada una energética subvaluada con buenos fundamentos financieros.

Globant, Satellogic y MicroStrategy insinúan rebotes técnicos de corto plazo.

El momentum y la relación riesgo–beneficio son claves para operar en este segmento.

La dinámica del mercado de capitales local mantiene un interés creciente entre los inversores, especialmente en torno a los Cedears, esos instrumentos que permiten acceder a acciones extranjeras desde la plaza doméstica. Aunque históricamente se los asocia con estrategias de largo plazo, la volatilidad global y los movimientos recientes de diversas compañías abren una ventana particular para operaciones tácticas, orientadas al trading de corto plazo.

El trading, a diferencia de la inversión tradicional, persigue capturar beneficios en lapsos breves aprovechando oscilaciones de precios. En el caso de los Cedears, esa volatilidad está prácticamente garantizada: no solo replican el desempeño de la acción subyacente en el exterior, sino que también incorporan las fluctuaciones del tipo de cambio contado con liquidación. Un doble movimiento que, bien leído, puede transformarse en una oportunidad.

Según el operador y asesor financiero Germán Marin, existen hoy varios Cedears que muestran condiciones atractivas para una estrategia de corto alcance. Entre ellos, destaca IBIT, un instrumento que replica el comportamiento del bitcoin sin necesidad de operar directamente con la criptomoneda. La caída del activo digital —desde los 124.000 dólares en octubre hasta los actuales 93.000 dólares— implica un retroceso cercano al 25%. El Cedear, naturalmente, acompañó ese ajuste. Para Marin, este retroceso configura un punto de entrada lógico para quienes buscan capturar un eventual rebote en un activo que históricamente se ha movido por ciclos intensos.

Otro caso citado por el analista es Mercado Libre (MELI). La empresa presentó recientemente su balance, un informe que dejó luces y sombras y que derivó en una fuerte caída del papel. Marin subraya, sin embargo, que más allá de ese shock puntual, la compañía acumula una baja cercana al 18% en dólares desde mayo. Se trata de una empresa que sostiene un crecimiento de ingresos contundente y que, desde su mirada, atraviesa un momento propicio para tomar posición con expectativas de recuperación.

La energética Geopark (GPRK) completa el trío inicial. Aunque es un actor de menor escala comparado con YPF, Vista Energy o Pampa Energía, mantiene ratios financieros sólidos y aparece, según Marin, como una compañía subvaluada. En un contexto sectorial que se mantiene firme, el papel podría ofrecer una relación riesgo–beneficio atractiva.

La mirada operativa se completa con otra serie de Cedears sugeridos por Bruno Perinelli, jefe de Trading en Inversor Global. Su enfoque se orienta hacia compañías tecnológicas que sufrieron retrocesos pronunciados en los últimos meses. Globant (GLOB), Satellogic (SATL) y MicroStrategy (MSTR) —identificada por su ticker Strategy en el mercado local— se encuentran, según el especialista, en una zona técnica donde suelen aparecer rebotes vigorosos.

Perinelli explica que busca este tipo de configuraciones para trading, ya que los rebotes, cuando aparecen, suelen ser bruscos e inmediatos. La clave está en el momentum: si el movimiento alcista que algunos de estos papeles comienzan a insinuar se extiende, la recuperación podría cubrir una parte del terreno perdido y generar ganancias superiores al capital arriesgado. Esa asimetría —ganar más de lo que potencialmente se pierde— es, para él, el corazón de cualquier estrategia de corto plazo.

Sobre los tres Cedears mencionados, el analista señala que hoy presentan un momentum inicial que inclina la balanza hacia una suba. De allí la recomendación de observarlos de cerca. Pero advierte que el trading, por definición, exige un seguimiento minucioso: no se trata solo de entrar a buen precio, sino de saber salir a tiempo.

En un mercado cruzado por la volatilidad global, los Cedears vuelven a mostrarse como un puente entre dos mundos. El inversor argentino tiene, una vez más, la posibilidad de aprovechar esa doble exposición. Para algunos, quizá sea el momento de mirar el corto plazo con mayor atención.